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Гороскоп на 19 февраля


Овен

День подведения итогов, пересмотра пройденного пути. Старательные и усердные Овны будут вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Начатое сегодня дело обязательно доведите до конца. Ничто не должно отвлекать вас от более серьезных дел. Во второй половине дня возможны небольшое перенапряжение и упадок сил.

Телец

Сегодня возможен значительный энергетический спад. Уделите особое внимание своему здоровью. Вероятны депрессивные состояния. Пожилым людям рекомендуется контролировать течение хронических заболеваний. Вероятно, им понадобится помощь компетентного врача.

Близнецы

Этот день благоприятен для начала нового дела, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, заманчивые предложения принесут Вам выгоду и моральное удовлетворение. Однако не спешите принимать важные решения, следует все детально обдумать. В отношении здоровья ничего критического звезды не пророчат.

Рак

Вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес. Ваше обаяние и почти детская непосредственность будут располагать к Вам окружающих людей. К вечеру недомогание может вывести Вас из строя, потому лучше отдохните, откажитесь от визитов и не приглашайте гостей.

Лев

Этот день благоприятен для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие Вам люди возьмут часть финансовых проблем на себя. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону – вверх или вниз, будет зависеть только от Вас. Молодым Львам рекомендуется не терять много времени на развлечения и встречи, спешите реализовать себя.

Дева

День во многом пройдет в хлопотах дома и на работе. У многих усилятся интеллектуальные и предпринимательские способности. Хорошо пойдут дела, связанные с учебой. Предстоит решить множество вопросов, а немного отдохнуть и расслабиться не удастся. Романтические знакомства, которые произойдут в это время, будут отличаться бурным проявлением чувств.

Весы

Хорошее время, чтобы завершать ранее начатые дела. День подходит для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. Старайтесь больше общаться с окружающими. Необдуманные решения могут оказаться удачными. Дома можно сделать небольшую перепланировку, начать ремонтные и другие работы по благоустройству жилья.

Скорпион

Этот период сложится благоприятным образом для работы, важных встреч, составления планов на будущее, учебы. Общение с окружающими людьми обещает пройти легко и интересно. Не сомневайтесь в своих умениях и опыте, а также в способности освоить новые знания и навыки. Сегодня следует воздержаться от споров с начальством.

Стрелец

Сейчас проявляйте больше инициативы и не бойтесь экспериментировать! Запланированные мероприятия пройдут без происшествий и неприятных сюрпризов. Можно запланировать походы по магазинам. Сам по себе процесс шопинга может стать увлекательным и приятным занятием, а покупки окажутся кстати.

Козерог

Это время обещает заметные успехи как на работе, так и в быту. Любое дело, за которое возьметесь, Вы сможете довести до конца. В этот день не стоит действовать необдуманно или под влиянием импульса. Больше внимания уделяйте своему здоровью и физической форме.

Водолей

Звезды советуют больше внимания уделять своей семье, особенно детям. Можно заняться урегулированием хозяйственно-бытовых вопросов, повышением уровня комфорта и уюта. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, начала курса лечения. Сегодня не следует брать или давать в долг даже небольшие суммы.

Рыбы

Рекомендуется умерить активность и вести спокойный и размеренный образ жизни. Однако звезды предупреждают: обстоятельства могут сложиться так, что придется работать на пределе своих возможностей. Идет хорошее время для того, чтобы начать оздоровительную диету.

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