Гороскоп на 19 декабря





Овен

Многим сегодня удастся восстановить прежние прерванные по какой-либо причине связи, расширить круг общения и благодаря новым знакомствам разрешить старые проблемы. Встречи, нежные чувства, восхитительные мгновения. Вибрации любви звучат прекрасной музыкой для тех, кто желает их услышать.

Телец

Это время стабильности, без особенных денежных потерь, неудач в делах и плохих новостей. Дома у Тельцов восстановятся спокойствие и относительная стабильность, многие бытовые вопросы разрешатся. Семейные проблемы могут решиться сами собой, поэтому не торопите события. В вашей семье возможно пополнение.

Близнецы

День достаточно позитивен во всех отношениях, поскольку судьба становится более благосклонной. Вы знаете, что вам нужно и каким путем идти, чтобы удержать свое счастье. Наедине с партнером, в семье или в компании друзей у вас есть все шансы прекрасно отдохнуть и с пользой провести вечер.

Рак

Во взаимоотношениях между родителями и детьми в семьях Раков все должно сложиться отлично. Многие будут гордиться своими близкими и многое сделают для того, чтобы те чувствовали себя более уверенно в жизни. Вы в состоянии по достоинству оценить заботу близких. При этом условии отношения у вас будут прекрасными.

Лев

Многие сегодня будут расположены сделать все, чтобы наполнить уютом и теплом свой дом. Львы склонны к изобретательности и могут выпутаться из сложных бытовых ситуаций с минимальными затратами. Молодым людям не стоит отчаиваться из-за неудач. Со временем вы станете более опытным, многому научитесь и перед вами откроются новые возможности.

Дева

Девы многим интересуются и ведут активный образ жизни, и в этот день им скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет. Остались позади семейные неприятности последнего времени, с ними покончено.

Весы

Вы сегодня предпочтете активный образ жизни, и у вас с окружающими будет много общих интересов. Ни в коем случае нельзя жить прошлым. Не экономьте деньги, отказывая себе во всем, а научитесь их зарабатывать.

Скорпион

Вы сегодня обаятельны и общительны, сможете наслаждаться своей семейной и общественной жизнью и посвятите свободное время тому, что вас интересует. Успех сопутствует тем, кто верит в свои прекрасные мечты, но если вы не будете разборчивыми в знакомствах, то можете навредить своей репутации.

Стрелец

Положение планет улучшает физическое состояние и утончает чувства, однако семейные связи могут серьезно пострадать. Появляется неприятие скуки и однообразие, сильнее проявляется ревность и собственнические инстинкты. Старайтесь соблюсти этикет, правила и традиции семьи. В жизни вам придется много трудиться над собой, избавляясь от тяжелых недостатков.

Козерог

Сегодня Козероги с необычной для себя легкостью могут заводить знакомства. Даже если ваши отношения не станут стабильными, постарайтесь оставить о себе самые приятные воспоминания и впечатления.

Водолей

Сегодня некоторые Водолеи станут популярными, создадут большой круг знакомств. Имея свои взгляды на все на свете, они могут навязывать их окружающим, сами решать, что для тех правильно и разумно. Тот, кто под видом принципиальности и правдоискательства нарушает гармонию и вносит враждебность в отношения, может оказаться в психологической изоляции. Задумайтесь над этим.

Рыбы

В этот день складывается благоприятная ситуация для ремонта, хозяйственных закупок, решения имущественных вопросов, покупки недвижимости и земельных участков. Проявите свою хозяйственность и практичность. Планируйте каждый свой шаг, если хотите, чтобы все в вашей жизни было в порядке. Не суетитесь, но при этом обращайте внимание на мелочи.

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