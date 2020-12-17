Гороскоп на 19 декабря

Овен
Сегодняшний день благоприятен для начала новых дел. Сейчас у Вас будете достаточно энергии и сможете реально оценивать создавшееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте - это окажется пустым сотрясением воздуха. В отношениях с любимым человеком вас ожидают только положительные эмоции.
Телец
День принесет яркие моменты практически во все области Вашей профессиональной деятельности и личной жизни. Наиболее удачно будут складываться переговоры и встречи. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь – выдвигайте новые предложения.
Близнецы
Сегодня Вы сможете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Главное, не пропустить недвусмысленный намек, который сделает Вам благосклонная судьба. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство, а так возможно продвижение в карьере.
Рак
Запаситесь терпением на это день. Не нужно торопиться, хотя дел окажется невпроворот и может даже показаться, что все невыполнимо. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают Вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на коллегах и своих близких.
Лев
В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается Вам без особых усилий, займите день рутиной. Постарайтесь избегать общения с теми, в ком чувствуете силу негативного характера. Следите внимательно за тем, что и кому Вы говорите сегодня.
Дева
Весь день будет наполнен приятными событиями. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности, но и личной жизни. Удачно сложатся переговоры и встречи. Но постарайтесь избегать споров с руководством и коллегами.
Весы
Постарайтесь оградить себя от неприятных мыслей и несимпатичных Вам людей. Больше времени уделяйте себе и своим любимым делам. Не принимайте скоропалительных решений. Может быть, решение сложных вопросов сейчас стоит отложить и вернуться к ним чуть позже. Займитесь составлением планов на будущее, но проводить их в жизнь повремените.
Скорпион
В этот день не настраивайтесь на конкретный результат, дайте возможность проявиться случаю. Нужно заниматься поиском информации, советоваться, обмениваться услугами. Щедро одаривайте окружающих знаками внимания, и к Вам вернется бумерангом.
Стрелец
Сегодня Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно будут складываться переговоры, и Вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими придирками.
Козерог
На пути к достижению целей может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые Вам окажется довольно трудно. Постарайтесь воздержатся от любых проявлений негатива и агрессии. Как только Вы будете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния.
Водолей
Звезды обещают благоприятный день во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время для покупок. Кроме того, нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.
Рыбы
Данный день благоприятен как для увеселительных мероприятий, так и для деловых встреч и переговоров. Если Вы соберетесь в гости с любимым человеком, постарайтесь не обидеть его невниманием. Такое ваше поведение станет первой трещиной в фундаменте Ваших отношений.
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