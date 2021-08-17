Гороскоп на 19 августа





Овен

Хороший день для завершения дел, принятия важных решений, общения, семейных отношений. Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий, обращения к начальству.

Телец

Отрицательные тенденции приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола. Новые идеи или постороннее влияние несут обман. Все вопросы решатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

Близнецы

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере – мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить вас с приоритетных направлений деятельности или принести убытки. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Рак

Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. Вероятны долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. День удачен для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Лев

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство. При строительстве или во время ремонта проявите осторожность – во второй половине дня возможна травма или ошибка, которая отдалит завершение начатого дела.

Дева

Иллюзорные представления могут заслонить действительность, обман или ложное обещание принесет разочарование. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями. Обратите самое пристальное внимание на имущество. Вероятны кражи или пожар. Женщинам-Девам следует осмотрительнее отнестись к новым знакомствам.

Весы

Нужно быть внимательным и осторожным в любом деле. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, смены сферы деятельности. С помощью проверенных друзей или деловых партнеров вы сможете получить заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Есть шанс получить какое-то известие, которое, как утверждают планеты, может в корне изменить ваш образ жизни.

Скорпион

Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам, чтобы действовать более эффективно и надежно. Сегодня вам также предстоит показать все свои способности и, приспосабливаясь к новым обстоятельствам, проявлять то исполнительность, то творческий подход к делу. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Стрелец

Вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности и в сфере искусства. Активизируются партнерские отношения. В поведении будет преобладать стремление к порядку и некоторый прагматизм в эмоциях: эмоции разложены по полочкам. Вся ваша деятельность будет направлена на достижения быстрых результатов.

Козерог

Не исключено выяснение отношений. Скажется усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с родственниками и близкими друзьями, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Усилится потребность в общении с природой. В результате вы получите большой энергетический запас и обновление чувств.

Водолей

Отношения с партнерами могут беспокоить вас непредсказуемостью. Возможны конфликты с начальством из-за вашего нежелания или неумения признать существующую иерархию. Возможно, что вы будете испытывать раздражительность и капризность. Усилится противопоставление себя окружающему миру. В этот день желательно избегать выяснения отношений. Лучший отдых – прогулка в уединении.

Рыбы

Судьба вновь берет вас под свое крыло. Вы почувствуете себя бодрыми и оживленными. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Вам покажется, что вы действительно неотразимы, а позже это перерастет в уверенность. Ваше общество приятно многим. Отношения с близким человеком гармоничны и доверительны. Постарайтесь приближать к себе только достойных вашего внимания людей, хотя порой можно и ошибиться. Звезды обещают начало благоприятного периода для новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вы с легкостью сможете менять направление и форму деятельности.

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