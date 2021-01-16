Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 18 января

Гороскоп на 18 января


Овен

Прекрасное время для проведения переговоров, поездок и сделок. Но в тоже время этот день нестабилен. Деньги стоит тратить осторожно, без эйфории. Особо внимательными надо быть в сделках и переговорах, повысить бдительность. Это время благоприятно для людей занятых в интеллектуальной сфере. Поберегите свою энергию для будущих свершений.

Телец

День благоприятный для начала дел, ведения деловых переговоров, новых знакомств, любовных приключений. Любые спорные вопросы старайтесь урегулировать мирным путем. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками. Нужно стараться быть в приподнятом настроении, избегать напряжения и волнений.

Близнецы

День потребует больших физических и эмоциональных затрат. Отнеситесь ко всему происходящему, как к экзамену. Сейчас не следует обращаться с просьбами к начальству. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви.

Рак

В этот день предстоит решить множество вопросов. Если в последнее время Ваша работа не радовала Вас, а занимаемая должность, по Вашему мнению, не соответствовала способностям, имеет смысл проявить активность и поискать варианты получше – удача будет сопутствовать Вам. Удачно сложатся поездки, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

Лев

Воздержитесь от споров с начальством и острых дискуссий со старшими родственниками. Не отказывайте себе в удовольствии - примите участие в общественных мероприятиях или посетите увеселительные заведения. Это отличный повод лишний раз признаться в любви дорогому человеку. Подходящий день для совершения крупных покупок.

Дева

Этот день подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учебе. Причем сам процесс обучения будет не только интересен, но и приятен. В результате Вы за короткое время сможете узнать много нового и полезного. Удачное время для занятий спортом и смены имиджа.

Весы

День подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить общение до минимума, поскольку не исключены интриги со стороны недоброжелателей.

Скорпион

Первая половина дня обещает стать весьма успешной. Любое дело, за которое возьметесь, удастся довести до конца. Однако в этот день нельзя спешить, действовать необдуманно или под влиянием импульса. Больше внимания уделяйте своему здоровью и физической форме.

Стрелец

Сегодня представительниц прекрасного пола этого знака ожидает много приятного общения, поездок и сюрпризов. Старайтесь больше быть на виду, расширяйте круг своего общения. Это поможет привнести в Вашу жизнь новые позитивные веяния.

Козерог

Сегодня звезды советуют сосредоточиться на делах и воздерживаться от праздного времяпрепровождения. Используйте это время для учебы и повышения квалификации. Удачными окажутся встречи с друзьями и близкими людьми. Если хотите завязать отношения с нужным человеком, берите инициативу в свои руки. В свободное время займитесь своим здоровьем.

Водолей

Рекомендуется умерить активность и вести размеренный образ жизни. Люди, чья работа связана с умственным трудом, будут испытывать напряжение на пределе своих возможностей. Зато в этот день можно попробовать справиться с некоторыми вредными привычками.

Рыбы

В начале дня звезды советуют не сидеть сложа руки – участвуйте во всех делах, где есть возможность проявить свои таланты и способности. Добиться желаемого результата будет нелегко, однако, добившись, удастся испытать настоящую радость победы. Вечер – хорошее время для уборки или похода по магазинам.


Подписаться


Гороскоп на январь для знака Зодиака Овен
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Телец
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Рак
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Лев
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Дева
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Весы
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Козерог
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Водолей
Гороскоп на январь  для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Более 688 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки
Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
В аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за бесхозного багажа задержаны два человека
В Вашингтоне полиция Капитолия задержала мужчину с оружием
Гороскоп на 18 января
В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси
«Витязь» взял верх над «Сочи» в матче чемпионата КХЛ
Дмитрий Воронюк: нам нужно сплотиться, только вместе мы сможем сделать что-то хорошее во благо страны
Дмитрий Воронюк: нам некогда реагировать на какие-то вбросы, мы заняты делом
Тройное ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Интеллектуальный хлев
Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи
Россияне победили словенцев на чемпионате мира по гандболу
В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса
Волейболистки "Жемчужины Полесья" обыграли "Коммунальник-ГрГУ" в матче чемпионата Беларуси
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
Астрономы впервые наблюдали начало конца далекой галактики
Минчанин приговорен к 3 годам колонии за порчу имущества и насилие над сотрудником милиции
В Беларуси – минус 25, а где-то – плюс: на каких курортах туристы отдыхают в пандемию
Почти 50 катков на открытом воздухе появится в Могилеве
В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это было
Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле
Белоруска Анна Гуськова заняла 5-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Ярославле
Выставка о сахаре, зимние забавы и медитация: чем занять себя в выходные
Профсоюзы Гомельской области делегируют 65 представителей на ВНС
Кейт Уинслет подверглась травле после премьеры «Титаника»
Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Юность-Минск" в матче чемпионата Беларуси
В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию
В Новой Боровой устранили проблемы с подачей тепла в жилые дома
Белорусские гандболисты обыграли команду Южной Кореи и вышли в основной раунд ЧМ
Фотофакт. Мороз и солнце в Минске
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Искусство объятий
Автомобиль наехал на пенсионерку с внуком на пешеходном переходе в Минске
Спортсмены "Витэна" проиграли "Кайрату" в Лиге чемпионов по мини-футболу
Стилист рассказала, на какую одежду стоит обратить внимание на распродаже
Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
В Дании диагностировали 256 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
Караник: каждый медик доказал, что врачебный долг для него не пустые слова
Оператор ОНТ Янковский: любая работа не останется незамеченной, если выполнять ее достойно
Журналист СТВ Пустовой: думаю, Благодарность мне объявили за то, что не стал иудой, хотя предлагали
Обозреватель ОНТ Тур: работать в последние месяцы нужно было на 110 процентов, иначе была бы большая беда
Профсоюз работников здравоохранения инициировал страхование медиков от профессиональных рисков и противоправных действий третьих лиц
мнение
Ольга КОСЯКОВА
Волшебство внутри нас
Россия возобновляет авиасообщение с некоторыми странами
Стремление белорусов сохранить мир, независимая политика нашего государства и герои своего времени: Президент провел прием на старый Новый год и вручил награды журналистам, спортсменам, артистам, госслужащим
Во Франции противники 5G подожгли вышку
Авторы
СКАНИРУЙТЕ