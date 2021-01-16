Гороскоп на 18 января





Овен

Прекрасное время для проведения переговоров, поездок и сделок. Но в тоже время этот день нестабилен. Деньги стоит тратить осторожно, без эйфории. Особо внимательными надо быть в сделках и переговорах, повысить бдительность. Это время благоприятно для людей занятых в интеллектуальной сфере. Поберегите свою энергию для будущих свершений.

Телец

День благоприятный для начала дел, ведения деловых переговоров, новых знакомств, любовных приключений. Любые спорные вопросы старайтесь урегулировать мирным путем. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками. Нужно стараться быть в приподнятом настроении, избегать напряжения и волнений.

Близнецы

День потребует больших физических и эмоциональных затрат. Отнеситесь ко всему происходящему, как к экзамену. Сейчас не следует обращаться с просьбами к начальству. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви.

Рак

В этот день предстоит решить множество вопросов. Если в последнее время Ваша работа не радовала Вас, а занимаемая должность, по Вашему мнению, не соответствовала способностям, имеет смысл проявить активность и поискать варианты получше – удача будет сопутствовать Вам. Удачно сложатся поездки, связанные с отдыхом и расширением кругозора.

Лев

Воздержитесь от споров с начальством и острых дискуссий со старшими родственниками. Не отказывайте себе в удовольствии - примите участие в общественных мероприятиях или посетите увеселительные заведения. Это отличный повод лишний раз признаться в любви дорогому человеку. Подходящий день для совершения крупных покупок.

Дева

Этот день подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учебе. Причем сам процесс обучения будет не только интересен, но и приятен. В результате Вы за короткое время сможете узнать много нового и полезного. Удачное время для занятий спортом и смены имиджа.

Весы

День подходит для активных действий, но от ошибок никто не застрахован. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить общение до минимума, поскольку не исключены интриги со стороны недоброжелателей.

Скорпион

Первая половина дня обещает стать весьма успешной. Любое дело, за которое возьметесь, удастся довести до конца. Однако в этот день нельзя спешить, действовать необдуманно или под влиянием импульса. Больше внимания уделяйте своему здоровью и физической форме.

Стрелец

Сегодня представительниц прекрасного пола этого знака ожидает много приятного общения, поездок и сюрпризов. Старайтесь больше быть на виду, расширяйте круг своего общения. Это поможет привнести в Вашу жизнь новые позитивные веяния.

Козерог

Сегодня звезды советуют сосредоточиться на делах и воздерживаться от праздного времяпрепровождения. Используйте это время для учебы и повышения квалификации. Удачными окажутся встречи с друзьями и близкими людьми. Если хотите завязать отношения с нужным человеком, берите инициативу в свои руки. В свободное время займитесь своим здоровьем.

Водолей

Рекомендуется умерить активность и вести размеренный образ жизни. Люди, чья работа связана с умственным трудом, будут испытывать напряжение на пределе своих возможностей. Зато в этот день можно попробовать справиться с некоторыми вредными привычками.

Рыбы

В начале дня звезды советуют не сидеть сложа руки – участвуйте во всех делах, где есть возможность проявить свои таланты и способности. Добиться желаемого результата будет нелегко, однако, добившись, удастся испытать настоящую радость победы. Вечер – хорошее время для уборки или похода по магазинам.