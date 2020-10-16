Гороскоп на 18 октября





Овен

Сегодня постарайтесь не брать на себя повышенные обязательства. Если что-то у Вас не получается или просто не лежит к какому-либо делу душа, то отложите это на несколько дней. Избегайте конфликтов и выяснения отношений с близкими людьми, взаимные обиды могут затянуться надолго.

Телец

Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными задачами. Смело начинайте новые дела, которые были давно запланированы. Но основное внимание должно быть направлено на дом, семью и родственные связи. Ваше внимание сейчас необходимо именно там.

Близнецы

Сегодня могут возникнуть проблемы, которые коснутся Ваших личных отношений. Но не пытайтесь что-либо изменить, так как Ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете впасть в угнетенное состояние, начать корить себя. Постарайтесь не принимать происходящее близко к сердцу.

Рак

Перед тем как что-либо предпринять, сначала все хорошенько обдумайте. Сейчас ничего нельзя пускать на самотек, надеясь на то, что время подскажет правильный выход. Если Вы не уверены в своей правоте, если можете рассчитывать на помощь близких людей, воплощайте задуманное.

Лев

Как пройдет сегодняшний день будет зависеть только от ваших желаний. Но Вам следует быть осторожным в общении с малознакомыми людьми. Также будьте внимательны с финансами и постарайтесь избегать лишних трат.

Дева

В этот день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как Вы сами способны справиться с любой задачей. Свои силы и вдохновение Вы будете черпать во взаимоотношениях с любимым человеком. На Ваше эмоциональное состояние также может повлиять и новое знакомство.

Весы

Благоприятный день для завершения давно начатых дел. Не пытайтесь сохранить то, что уже не имеет для Вас никакой ценности. Возможно, некоторые дела вошли уже в привычку, от которой пора избавляться. Не слишком удачное время для развития личных отношений, возможны ссоры и недопонимание.

Скорпион

Сейчас время как никогда подходит для получения удовольствий. Поэтому если Вы что-то давно хотели купить, с кем-то встретиться или куда-то сходить, то не откладывайте. Также данный день благоприятен для новых отношений. Если Вам кто-то приглянулся, не откладывайте знакомство.

Стрелец

В этот день не позволяйте себе вмешиваться в дела, имеющие сомнительный характер. Постарайтесь заняться привычными делами, отвлечься на что-то приятное. Проведите время в кругу родных людей.

Козерог

Сегодня благоприятный как для сердечных дел, так и для достаточно активного творческого процесса. И в тех и в других вопросах Вы проявите себя незаурядной личностью и сможете снискать одобрение и восхищение окружающих. Одинокие представители данного знака с большой долей вероятности могут сейчас встретить свою половинку.

Водолей

Даже если сегодня Вы будете озадачены не самыми приятными делами и Вам захочется все бросить и ничего не делать, не спешите рубить сплеча. Этим Вы не разрешите проблемы, а только усугубите их. Сейчас на вашем пути могут встретиться грубые и не слишком порядочные люди. Будьте к этому готовы и не поддавайтесь на провокации.

Рыбы

Сегодня Вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться не совсем благоприятным образом. Каким бы сейчас ни был соблазн уйти от реальности, искушению поддаваться не стоит.

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье