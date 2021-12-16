Гороскоп на 18 декабря





Овен

Этот день не благоприятствует дальним путешествиям. Овны будут нуждаться в спокойном отдыхе, в занятиях по душе. Всю свою любовную и сексуальную жизнь вы сумеете окружить прочным покровом тайны. Вы не должны прятать своего избранника от самых близких людей. Его отношение к вашим родителям может оказаться решающим для ваших отношений.

Телец

Тельцы будут мало чувствительны к внешней красоте, обольстить их сегодня трудно. Они, скорее, будут увлечены человеком, который проявит благоразумие. В вашей жизни большую роль сыграет любовь. Поэтому рассчитывайте на нее, преодолевая препятствия, добиваясь успехов в любой деятельности, особенно в искусстве, литературе.

Близнецы

Не исключено, что все ваши заслуги будут признаны и оценены по достоинству. Для безопасности вам не стоит прыгать выше собственной головы, пытаясь забраться на верхнюю ступень успеха, поскольку тогда придется действовать в незнакомой обстановке, а значит, появится опасность сорваться с горы.

Рак

Этот день наложит свой отпечаток на Раков - не исключены новые знакомства, встречи. Будет честолюбивое стремление к власти и почету. Не стоит злоупотреблять личной властью для привлечения поклонников или влияния на своих избранников.

Лев

Звезды могут склонять Львов к риску. Однако любые авантюры и любовные сумасбродства принесут только разочарования, а то и разрушения. Нежелательно подписывать контракты, договоры и делать крупные покупки. Избегайте любых авантюр и не доверяйте первым попавшимся людям.

Дева

Вполне вероятны конфликты с партнерами (как личными, так и деловыми), которые несколько омрачат отношения, но не особенно скажутся на общем течении дел. Рассчитывайте на помощь членов семьи и самых верных друзей, которые окажутся вовлеченными в круг ваших забот.

Весы

Внутренняя эмоциональная неустойчивость и неспособность разобраться в своем душевном состоянии могут спровоцировать злоупотребление алкоголем. Алкоголь нежелателен в любом виде. В вашем случае он только усилит депрессивное состояние. Соблюдайте осторожность и при приеме лекарств.

Скорпион

У Скорпионов появятся связи во влиятельных кругах, что будет очень кстати. Их также ожидают новые знакомства, поездки, так что будет достаточно возможностей проявить себя. Нужно все просчитывать, скрупулезно и дотошно, советоваться, собирать информацию.

Стрелец

У многих Стрельцов будут прекрасные возможности наладить свою семейную жизнь, значительно улучшить жилищные условия. Очень важно придерживаться гармонии во взаимоотношениях с партнером, тогда и в доме будет уют и покой.

Козерог

Этот день может быть ничем не примечательным. Можно будет восстановить силы, спокойно занимаясь повседневными делами. Сегодня вы можете передохнуть. Не поддавайтесь на заманчивые предложения и не идите на поводу у слишком эмоциональных людей.

Водолей

Водолеи, привыкшие разыгрывать собственные «шахматные комбинации», могут оказаться в зависимом положении, поскольку все их логические умозаключения могут не выдержать конкуренции. Вам придется постоянно менять тактику, если вы захотите подстроиться под обстановку и добиться успеха.

Рыбы

Вас могут повысить в должности, появятся признание, авторитет и известность. Все это будет в радость, потому что заслуженно. В своих делах вам очень важно выбрать определенное направление и поступательно двигаться вперед, а не метаться из стороны в сторону и, тем более, не пускаться галопом в сомнительные авантюры.

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