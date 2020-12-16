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Гороскоп на 18 декабря


Овен

Не загружайте сегодня себя чужими проблемами, сконцентрируйтесь на своих. Возможно, Вам поступят интересные деловые предложения от старых знакомых, но с ответом не торопитесь, так как все еще не один раз может поменяется. Обратите внимание на свое здоровье.

Телец

День прекрасно подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Успеете Вы сделать несколько меньше, зато качество окажется превосходным.

Близнецы

Сегодня Вы можете проявить себя хорошим стратегом. Не упрямьтесь и не настаивайте на своем, но и помыкать собой не позволяйте. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Стоит вспомнить о старых связях. Они могут оказаться для Вас полезными.

Рак

Остерегайтесь сегодня быть слишком откровенным даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против Вас. Не стоит брать в деловые партнеры людей, к которым Вы питаете чувства большие, чем просто симпатию. В этом случае Вы станете абсолютно необъективными, и от этого может пострадать дело.

Лев

Сегодняшний день будет результативным, если Ваши действия будут решительными, если проявится Ваша изобретательность. Используйте этот день для усердной работы на благо своих интересов. Не оглядывайтесь по сторонам в поисках одобрения и поддержки, иначе впустую потратите время.

Дева

Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом. Не пренебрегайте советами более опытных людей.

Весы

Этот день подходит для обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров. Старайтесь формулировать свою точку зрения предельно ясно. Займитесь поиском интересующей информации. Вы можете найти что-то очень нужное. Держите свои эмоции при себе, тогда вы сможете отстоять свою точку зрения.

Скорпион

День вряд ли окажется значимым, скорее пройдет в привычном режиме. Но от Вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими. Сейчас Вы можете своим невниманием или холодностью обидеть близкого человека и из-за этого потом испытывать неловкость. А если проявите душевную теплоту, не столкнетесь с упреками в свой адрес.

Стрелец

Постарайтесь занять день теми делами, которые Вам приятны. Если с каким-то человеком отношения сейчас не складываются, не пытайтесь до него достучаться. Лучше отложите на время решение этого вопроса. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из положения.

Козерог

Берегите силы и здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и действий, связанных с сильным умственным напряжением. Помните, что спокойствие во Всех ситуациях поможет Вам сберечь свои силы, которые понадобятся в будущем. Можно и нужно размышлять на профессиональные темы. На ум придут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно Вас беспокоят.

Водолей

Очень многому из того, что Вы запланировали на этот день, сбыться не суждено. На пути к цели появятся неожиданные препятствия, а у Вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться и в личной жизни.

Рыбы

Сегодня Вы почувствуете нехватку жизненной энергии. Чтобы восстановить силы, нужно хорошенько отдохнуть. Не избегайте приятных компаний. Если у Вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то лучше их перенести на некоторое время.

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