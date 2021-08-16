Гороскоп на 18 августа

Овен
Ваш интеллектуальный уровень, творческий подъем, личное обаяние и желание поразить окружающих послужат успеху в делах и отношениях с любимым человеком. Вы можете воплотить в реальность самые необычные и сокровенные желания. День удачный для крупных покупок и приобретений.
Телец
Нерешенные проблемы или невыполненные обязательства потребуют много времени и сил. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми или бытовыми проблемами.
Близнецы
Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте сегодня. Однако к заманчивым предложениям следует относиться с осмотрительностью. Вероятны недоразумения или разногласия с партнерами, проблемы с близким человеком, непредвиденные траты или хлопоты с детьми.
Рак
Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.
Лев
День несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены по заслугам, ошибки же будут стоить дорого. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком и в корне изменить ваше настоящее положение.
Дева
Вероятны успехи в личных делах, но материальные вопросы не оставят вас в покое. Возможно, вы неверно оцениваете ситуацию, не стараетесь найти внутреннее подтверждение правильности своих поступков. Необходимо внимательнее оглядеться по сторонам. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму.
Весы
День перемен и трансформаций, благоприятный для завершения ранее начатых дел. Как полагают звезды, вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. В отношениях с близкими вероятны равновесие и гармония.
Скорпион
День благоприятен и позволит реализовать идеи и планы предыдущих суток. Сохраняйте мечты в тайне от других. Постороннее влияние в значительной степени затруднит продвижение на пути к успеху. Командировки, поездки и путешествия доставят радость, а любовь принесет разочарование.
Стрелец
Вероятно, неожиданные действия партнеров заставят вас изрядно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым и не изученным досконально делом. Но звезды считают, что ваш труд окупится, ведь окончательный результат будет зависеть только от вас самих.
Козерог
Этот день обещает быть для вас удачным и ознаменует возрастание вашего творческого потенциала. Кроме того, вам предстоит проявить все свои организаторские способности. Придется приспосабливаться к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.
Водолей
С одной стороны, будут сильны негативные тенденции предыдущих дней, а с другой – появятся возможности для изменения ситуации в лучшую сторону. Главные условия успеха – предельное внимание и быстрота реакции, природные гибкость и деликатность. Во второй половине дня вы можете получить известие, к которому совсем не готовы.
Рыбы
Благоприятный день для активной борьбы и новых свершений. Сегодня от вас потребуются решительность и прямота суждений. Этот день проверит вас на твердость, последовательность и деловую хватку. Соблюдайте меру во всем, не допуская ненужных споров и повышенного тона в разговоре.
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