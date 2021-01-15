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Гороскоп на 17 января


Овен

Сегодня энергетические ресурсы Вашего организма будут на высоте, здоровья и активности Вам не занимать, так что можно смело планировать любые дела и мероприятия. Сегодня Вы можете получить ценный, как окажется со временем, совет, которому сейчас лучше последовать.

Телец

Больше занимайтесь делами, которые Вам приятны, остальные отложите на потом. Возможна ссора с близким человеком. Избежать ее можно, воздерживаясь от опрометчивых поступков. Вечером возможно новое интересное знакомство.

Близнецы

Направьте свою энергию на обустройство квартиры. Что бы Вы ни предприняли – простую перестановку мебели или серьезный ремонт, результат превзойдет Ваши ожидания. Если Вы поссорились с близким человеком, имейте в виду: сейчас хорошее время для того, чтобы помириться.

Рак

Сегодня в общении с людьми Вы можете оказаться необъективными. Поэтому сначала думайте и только потом действуйте. Занимающимся интеллектуальной деятельностью, не стоит браться за решение сверхзадач. Старайтесь не слишком напрягаться, т.к. не исключены проблемы со здоровьем, возможны простудные заболевания.

Лев

День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете строить грандиозные планы. Сейчас для Вас будет иметь большое значение душевное общение, живой обмен мнениями, а потому вечером совсем не лишними окажутся визиты к друзьям.

Дева

Сейчас предстоит подумать о делах, которыми придется заниматься в обозримом будущем. Избегайте критики в чей бы то ни было адрес. Это может привести к ссорам. Во второй половине дня возможны неожиданная встреча или получение интересной информации.

Весы

В первой половине дня ожидаются интересные новые знакомства. Возможен звонок от человека, с которым Вы давно расстались. Но постарайтесь исключить всякую корысть из Ваших взаимоотношений. Правильная оценка возможностей других людей позволит избежать ложных ожиданий и напрасных надежд.

Скорпион

Постарайтесь выкроить больше времени для занятий, которые доставляют Вам удовольствие. Не стоит ограничивать себя в желаниях. В этот день избегайте выяснения отношений. Сейчас Вы можете рассчитывать на эмоциональную поддержку близких людей.

Стрелец

Сегодня для Вас все окажется по плечу. Главное – не лениться. Прекрасное время для изменения своего режима дня и приведения его к наиболее оптимальному. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно.

Козерог

Сегодняшний день располагает на проявление инициативы. Не акцентируйте свое внимание на мелочах, сосредоточьтесь на самом главном. Эмоции Вам будут только мешать, поэтому постарайтесь взвешенно подходить к решению любых вопросов. Это хорошее время для небольших поездок.

Водолей

В данный день предстоит совершить немало дел и принять ответственных решений. Только избегайте участия в конфликтах. Вещи, которые Вы приобретете сегодня, будут служить Вам долго. Деньги в долг постарайтесь не давать и не брать.

Рыбы

Это время благоприятно во многих отношениях. Если будете пассивным наблюдателем, то просто спокойно проживете этот день. А вот если предпочтете проявить инициативу, то препятствий на Вашем пути не возникнет.


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