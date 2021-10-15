Гороскоп на 17 октября

Овен
Рекомендуются все практики для очищения организма. Раздайте по возможности долги. Постарайтесь избавиться от людей, которые вам мешают. Прислушайтесь к интуиции, определите, кто ваш тайный враг и оставьте этого человека. Нежелателен поход в парикмахерскую.
Телец
Соблюдайте правила хорошего тона, будьте разборчивы в словах, средствах, отношениях. Будут происходить кармические закладки. Ваши промахи, ошибки, проявление негативных эмоций будут иметь свое отражение в ближайшем будущем.
Близнецы
Все негативные ситуации рассматривайте в виде уроков. Делайте выводы Возможно романтическое знакомство. Можно также посетить сауну, бассейн, заняться дыхательной гимнастикой. Это поможет укрепить организм на целый месяц вперед.
Рак
В личной жизни вероятен успех, однако звезды не рекомендуют стремиться выделиться или поставить свое мнение выше мнения партнера. Склонность к порядку, доходящая порой до педантизма, может осложнить отношения с близкими.
Лев
Благоприятный день для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создадут полосу отчуждения в отношениях мужчин-Львов со своими спутницами. Общение с детьми или близкими родственниками принесет женщинам-Львам успокоение и радость.
Дева
День постижения вечных истин, изучения ремесел, наук. Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь. Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и идей.
Весы
Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Весов. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.
Скорпион
День отдыха, обретения новых источников энергии, самоанализа. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь. Но не торопите события – все может измениться в последнюю минуту. Тесная связь сознания и подсознания, потрясающая интуиция дадут правильную оценку себя и окружающих вас людей. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
Стрелец
День постижения новых истин, проявления творческого потенциала. Возможно новое знакомство, которое позволит женщинам-Стрельцам взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. Однако строгость в соблюдении внешних приличий может вызвать некоторое недоумение и стать причиной ссоры. Звезды предсказывают рост популярности и авторитета мужчин-Стрельцов. Их мнение не останется без внимания той, кто хочет его узнать. Умение найти ключ к женскому сердцу и душевная щедрость принесут успех в любовных делах.
Козерог
Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря интуиции и склонности к абстрактному мышлению. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, новых знакомств.
Водолей
День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Доброжелательность и умение прощать обиды помогут избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут вас к неожиданным выводам.
Рыбы
День отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Все проявления чувств гармонизированы, восстанавливаются стабильность и душевное равновесие. Звезды рекомендуют трезво оценить достоинства партнеров и не принимать миражи за действительность. Активный отдых и прогулки должны заполнить весь день.
Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.
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