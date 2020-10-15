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Гороскоп на 17 октября


Овен

Сегодня во многих делах Вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми Вы долго не могли найти общий язык. Не отказывайтесь от приглашений на разного рода мероприятия. Они могут стать судьбоносными в полном смысле этого слова.

Телец

У вас есть хорошие шансы заметно продвинуться вперед в своих делах и перегнать конкурентов. Но не откладывайте ничего до лучших времен. Сейчас самое подходящее время для активных действий. Если в делах Вы еще не вышли на финишную прямую, то не стоит обращаться к руководству за одобрением Ваших действий. Действуйте по собственному усмотрению, положитесь на свой опыт и интуицию.

Близнецы

В этот день не планируйте серьезных дел. От решения повседневных вопросов Вас никто не освободит, но самостоятельно браться за реализацию новых проектов или проводить важные переговоры сейчас все-таки не стоит. Зато для новых знакомств и романтических встреч период вполне подходящий.

Рак

Сегодня в вашей профессиональной деятельности все сложится самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план, так как есть вероятность того, что свои усилия Вы направите не туда, куда нужно.

Лев

Вы будете обладать высоким энергетическим потенциалом и повышенной работоспособностью. Сегодня Вы есть вероятность обзавестись новыми деловыми связями. Но учитесь просчитывать возможные ситуации на два хода вперед и активно действовать по реализации своих идей. В отношениях с близким человеком – полная гармония и взаимопонимание.

Дева

Для развития бурной деятельности сегодняшний день не совсем подходящий. Сейчас лучше всего придерживаться нейтральной позиции во всем. Хоть некоторые перспективы могут предстать перед Вами в самом радужном свете, стоит все хорошенько взвесить. В отношениях с любимым человеком будут царить мир и покой.

Весы

Сегодня перед Вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем и нарушение сна. Постарайтесь сохранять выдержку и спокойствие. Данный день не располагает к новым романтическим встречам и знакомствам.

Скорпион

Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели Вы будете продвигаться медленно, но зато достаточно уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним Ваши потенциальные союзники.

Стрелец

Многие дела, запланированные на сегодня, пройдут по нужному сценарию. Ваша активность в первую очередь будет проявляться в общении. Вы достаточно легко сможете находить общий язык с самыми разными людьми и со всеми будете чувствовать себя вполне комфортно.

Козерог

Поступившие предложения сегодня могут открыть новые горизонты и помочь проявиться Вашим талантам. И даже если груз проблем, упавший на плечи, Вам покажется непосильным, Вы сможете с ним справиться, главное сохраняйте уверенность в себе. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачное время.

Водолей

Слишком серьезных изменений в вашей карьере в ближайшее время не ожидается. Тем не менее, следует более внимательнее присмотреться к людям, с которыми общаетесь каждый день, особенно на работе. Возможно, кто-то из коллег недолюбливает Вас и может нанести удар исподтишка. Но если будете осмотрительны, то сможете предотвратить это.

Рыбы

Сегодня Ваш рабочий график будет насыщен до предела. Можно смело браться за любые дела, Вы все успеете. Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, и Вы сможете добиться отличных результатов. Избегайте серьезных денежных трат, не давайте и не берите в долг.


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