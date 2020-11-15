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Гороскоп на 17 ноября


Овен

Сегодня не самый благоприятный день для заключения сделок и подписания контрактов. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. И запомните на будущее: звезды не советуют откладывать дела в долгий ящик.

Телец

Сегодняшний день прекрасно подходит для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у Вас сейчас более чем достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

Близнецы

Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неподходящее время для того, чтобы в свою команду взять человека, к которому вы испытываете больше чем симпатию. Вы не сможете быть объективными, и из-за этого пострадает дело.

Рак

На протяжении всего дня вы будете подвержены приступам гнева и раздражительности. Повышенная агрессивность с Вашей стороны может помешать осуществлению планов. Из-за своей несдержанности Вы способны оттолкнуть людей. Если все же не сможете контролировать эмоции, то лучше всего Вам некоторое время провести в уединении. К тому же и звезды советуют Вам побыть в одиночестве.

Лев

Данный день может порадовать вас не только новыми интересными знакомствами, но и встречами со старыми друзьями. Хотя приятные сюрпризы на этом не закончатся. Возможно, Вам придется постоянно находиться в центре внимания. Это придаст сил и уверенности в себе, а также заметно поднимет настроение.

Дева

В этот день Вы проявите всю твердость своего характера. Но не демонстрируйте холодность и равнодушие к окружающим. От выяснения отношений с любимым человеком старайтесь уходить. В противном случае серьезных конфликтов, которые могут привести к нежелательным последствиям, будет не избежать. Цените то, что у Вас есть.

Весы

Постарайтесь ничего серьезного не предпринимать, так как Ваши планы могут разрушиться, столкнувшись с действительностью. Если в отношениях с любимым человеком вас что-то не устраивает, то сейчас самое подходящее время обсудить данный вопрос.

Скорпион

Сегодня Вас в большей степени будут интересовать дела личного характера. Но очень многое зависит от того, какую позицию Вы займете. Сейчас нужно быть более терпимыми к окружающим людям и не навязывать своего мнения. Смирите гордыню, и в целом день обещает пройти самым замечательным образом.

Стрелец

В этот день все будет спориться. Если у Вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят Вам немало приятных минут. Одиноких представителей данного знака, вполне вероятно, ожидает новое знакомство. Только будьте внимательны и постарайтесь не упустить свой шанс.

Козерог

Никаких серьезных ошибок или просчетов Вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых Вы знаете недостаточно хорошо. Возможно, сейчас Вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза.

Водолей

Данный день вполне благоприятный. Единственное, что можете Вас огорчить, это то, что Вы либо быстро будете утомляться, либо просто будете испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Не отказывайте себе в развлечениях. Положительные эмоции сейчас Вам не помешают.

Рыбы

Постарайтесь не раздражаться, даже если близкие требуют от вас слишком многого. Бурные чувства способны сейчас помешать принять правильное решение. Даже если данный день окажется трудным, и Вы захотите расслабиться после трудового дня, то лучше это сделать вдали от городской суеты.

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