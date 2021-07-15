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Гороскоп на 17 июля


Овен

Возможно, что вам удастся временно улучшить свое финансовое положение. Подумайте, как проведете выходные дни, так как они могут оказаться для вас очень важными. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными, так как возможны травмы.

Телец

Встречи и поездки, связанные с профессиональной деятельностью, принесут хорошие плоды. Начинать стоит только тщательно спланированные дела, чтобы не столкнуться с пробелами.

Близнецы

Хороший день для работы с информацией и переговоров. Нельзя допускать, чтобы эмоции выходили из-под контроля. Избегайте негативных всплесков – они разрушают душевное здоровье.

Рак

Избегайте конфликтов, иначе рискуете стать мишенью для нападок и недобрых шуток. Постарайтесь не поддаваться смене настроения и не принимать импульсивных решений.

Лев

Будьте готовы отстаивать свои жизненные принципы и идеалы. Нежелательно уезжать далеко от дома, много времени проводить в общении с людьми, на публике. Авантюры противопоказаны.

Дева

Сегодня вас повсюду будут подстерегать искушения. Не поддавайтесь соблазнам – таким образом судьба проверяет вас. Возможны финансовые потери. Воздержитесь от заключения сделок.

Весы

Неблагоприятный день, отмеченный снижением жизненных сил и желанием плыть по течению. Нельзя расслабляться. Старайтесь держать инициативу в своих руках. Обостренный инстинкт самосохранения породит эгоизм и беспощадность в выяснении отношений с окружающими вас людьми. Нужно помнить, что причину всех неудач нужно искать прежде всего в себе самом. Отнеситесь к себе критичнее.

Скорпион

Благоприятный день, отмеченный подъемом жизненной энергии. Начатые дела будут успешно завершаться. Вы можете извлечь большую пользу из общения с деловыми партнерами, но только при условии, что будете тактичными и обходительными.

Стрелец

Возможны заблуждения в оценке партнеров. Откажитесь от их заманчивых предложений, которые принесут только убытки. Профессиональная деятельность потребует больших усилий, чем обычно. Четко и обстоятельно продумайте план и тактику действий на этот день. В личной жизни ничего критического звезды вам не пророчат.

Козерог

Нежелательно принимать поспешные решения, вам стоит затаиться и переждать. Не стоит привязываться к кому-либо или к чему-либо. Несмотря на мелкие неприятности, ваше самочувствие будет неплохим. Общение с любимым человеком избавит вас от психологического напряжения.

Водолей

Возникнут препятствия, недоразумения на службе. Вы даже почувствуете себя несчастными. Возможны разногласия с детьми. Ваш визит к врачу может оказаться малоприятным, так как диагноз будет для вас полной неожиданностью.

Рыбы

Сегодня у вас появится прекрасная возможность действовать, оставаясь в тени, разоблачать тайные замыслы и интриги против вас. Возможно, вы останетесь довольны проделанной работой. Но помните, что озлобление и агрессивность принесут вред вам в первую очередь, сказавшись на ухудшении самочувствия.

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