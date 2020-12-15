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Гороскоп на 17 декабря


Овен

Сегодня особых изменений в рабочих делах не предвидится. Благоприятным образом сложатся деловые встречи, переговоры, подписание документов. Больше времени проводите в кругу людей, общение с которыми Вам приятно и интересно. Не плохо будет уделить время своему здоровью и умеренной физической активности.

Телец

В этот день Вы будете полны энтузиазма. Единственным препятствием могут оказаться палки в колесах, вставляемые руководящими лицами. Постарайтесь не обращать на это внимания. Скоро все переменится к лучшему. Важные переговоры лучше отложить на более подходящее время. В отношении к любимому человеку не позволяйте себе проявлять чувства ревности.

Близнецы

Возможно сегодня Вы будете способны на совершение необдуманных шагов. Постарайтесь не планировать на этот день серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, требующих спокойствия и рассудительности. Во взаимоотношениях с любимым человеком стоит проявить внимание и терпение.

Рак

Чтобы сегодняшний день принес желаемые положительные результаты, придется потрудиться. Если Вам приходится иметь дело с активными противниками Вашей деятельности, постарайтесь прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Неплохо будет обратится за помощью или советом к более опытному и влиятельному человеку.

Лев

Сегодня Вы почувствуете прилив сил и сможете свернуть любые горы. Но для того чтобы получить максимальный результат в делах, придется приложить немало ума, сил и изворотливости. Если у Вас появятся интересные идеи или нестандартные решения задач, не спешите ими делиться с окружающими – есть вероятность проявления подлости от окружающих.

Дева

День подходит для деловых переговоров, построения и обсуждения долгосрочных планов. Серьезных проблем возникнуть не должно. Занимайтесь тем, что у Вас хорошо получается. В любовных делах нужно быть более терпимым и доброжелательным.

Весы

Звезды говорят: Вам просто противопоказано Вам сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях деятельности. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми, т.к. это будет болезненно для обеих конфликтующих сторон.

Скорпион

В ближайшее время любимый человек может доставить Вам много хлопот. Но не принимайте его выходки близко к сердцу. Постарайтесь находить приятные занятия, которые позволят Вам сохранить душевный комфорт. Старайтесь не проводить время впустую. Интересное занятие – это то, что Вам сейчас особенно нужно.

Стрелец

Сегодня перед Вами будет вставать то одна, то другая задача. Придется их решать, причем не откладывая дело в долгий ящик. Однако данный день располагает к приятному времяпрепровождению и налаживанию отношений с любимым человеком. К профессиональным вопросам сможете вернуться чуть позже, когда наступит более подходящее время.

Козерог

Сейчас Вам крайне важно сосредоточиться на самых важных вопросах. Возможно, Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами, но результатами Вы останетесь довольны. Не пренебрегайте мнением более опытных коллег, прислушивайтесь к советам.

Водолей

Данный день пройдет быстро и окажется насыщенным различными событиями. Придется затратить много сил. Но если что-то Вам сейчас не удается сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Не раздавайте обещаний, которые Вы не в состоянии выполнить.

Рыбы

Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Переговоры, договоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне.


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