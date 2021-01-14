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  2. Гороскоп на 16 января

Гороскоп на 16 января


Овен

Сейчас идет время, когда Вы в любой области можете быть на коне. Этот день благоприятен для поиска новой работы. Возможно получение интересной информации, которая поможет вам принять правильное решение.

Телец

Берегите нервы. Возможные конфликты с коллегами или членами семьи могут ухудшить ваше самочувствие. В финансах нужно быть более сдержанными - постарайтесь не вкладывать деньги в дела, вызывающие даже небольшое сомнение.

Близнецы

Сегодня будьте смелее в принятии решений. Можно обсуждать профессиональные вопросы с руководством. Но опасайтесь доверять свои личные секреты случайным людям. Порадует и подарит перспективу общение с близкими по духу людьми. Одиноким звёзды обещают интересное знакомство.

Рак

В этот день не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. Будьте особенно осторожны при работе с колющими и режущими инструментами. Первая половина дня чревата неожиданными ссорами с близкими людьми. Если это произойдет, мириться лучше во второй половине. Вечер проведите в кругу семьи.

Лев

На работе лучше продолжать начатые дела, наводить порядок. В первой половине дня не стоит заводить знакомства. Благоприятное расположение планет поможет прийти к общему мнению в любых вопросах. Во второй половине дня на Вашем горизонте может появиться перспективное предложение.

Дева

Сегодня не следует слишком усердствовать на работе, так как многое из Ваших достижений окажется просто незамеченным или будет воспринято как должное. Подумайте, нет ли в Вашей жизни того, что Вас обременяет. Если поймете, что какие-то отношения или вещи тяготят Вас – избавляйтесь от этого без сожаления, сейчас для этого хорошее время.

Весы

В этот день Вам легко удастся решать спорные вопросы. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дела с малознакомыми непроверенными людьми, так как сейчас особенно велик риск стать жертвой мошенничества.

Скорпион

Возможно, придется немного понервничать из-за проблем на работе. Имеет смысл не полагаться во всем на себя и прибегнуть к помощи коллег. Доверяйте только проверенной информации, которую получите во второй половине дня. Интуиция сейчас плохой советчик.

Стрелец

Не совершайте необдуманных шагов, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен, все будет идти своим чередом. При контактах с новыми людьми проявите осторожность, не стоит слишком откровенничать.

Козерог

Данный день благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или увлечение. Принимая решения, Вы не должны сомневаться в своей правоте. В конце рабочего дня с осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить, ища выгоду для себя.

Водолей

Серьезных неприятностей не ожидается. Если хотите начать новые дела, сейчас как раз удачное время. Берите инициативу в свои руки и не пасуйте перед препятствиями. В отношениях с родными хитрить не стоит – необходима полная искренность.

Рыбы

Сегодня у Вас будет достаточно сил и энергии на все дела. Неплохие перспективы могут возникнуть на работе, но не следует верить людям, которые слишком много обещают. Из любого спора Вы сумеете выйти победителем, поскольку Ваш дар убеждения сейчас на высоте.

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