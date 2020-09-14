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  2. Гороскоп на 16 сентября

Гороскоп на 16 сентября


Овен

Благоприятный день для проведения переговоров с начальством. Вам удастся провести их на высоком уровне и с выгодой для себя. Начатые дела будут успешными. Сегодня подходящий день для занятий спортом и водных процедур.

Телец

Сегодня Вам лучше не торопиться в делах. Не принимайте никаких активных действий, делайте все тщательно и не спеша. Это избавить Вас от ошибок, которые в последствии нужно будет исправлять. В делах любовных все будет складываться благополучно. Возможны новые многообещающие знакомства.

Близнецы

Возможно, сегодня Вам понадобиться помощь и советы близких людей, коллег или специалистов. Не стесняйтесь обращаться за помощью. Вы будете полны сил и энергии, поэтому постарайтесь не растрачивать их впустую, а применить с пользой для дела.   

Рак

Займитесь реализацией намеченных планов. Прислушайтесь к мнению окружающих, не отказывайтесь от деловых встреч. Постарайтесь не вступать в конфликты с близкими людьми, воздержитесь от критики в их адрес.  

Лев

Сегодня день обещает конструктивное общение по рабочим вопросам. Главное, не пытайтесь спорить или выяснять отношения. Вряд ли Вам удастся быть убедительным. Отвлекитесь на занятие, которое Вам по душе, сохраняйте спокойствие и позитив. 

Дева

Сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений или ведения деловых переговоров. Будьте внимательны в работе с бумагами, не доверяйте пустым обещания и непроверенной информации. Посвятите день заботе о родных и близких людях, возможно, именно сегодня кому-то понадобится Ваша поддержка.
 
Весы

Звезды сулят Вам значительные перемены в личной жизни. Возможно, то чувство внутренней свободы, которое не будет покидать Вас сегодня, подтолкнет на принятие важных решений.  Для одиноких представителей этого знака высока вероятность встретить свою любовь.   

Скорпион

Вам следует больше времени уделять семье и людям, которые Вам дороги. Возможно, в последнее время Вы были слишком заняты только собой. Постарайтесь избегать конфликтов, не вспоминайте давние обиды и претензии. 

Стрелец

Сегодня хорошее время для завершения начатых дел и отдыха после проделанной работы. Не начинайте ничего нового, уделите время себе и своему здоровью. На пользу пойдут пешие прогулки на свежем воздухе, водные процедуры и правильное питание.

Козерог

День обещает быть спокойным, без каких-либо неожиданностей. В работе также не предвидится серьезных дел. Сохраняйте эмоциональное равновесие, даже если кто-то будет провоцировать Вас на конфликт. Проведите время в кругу семьи. 

Водолей

Сегодня стоит задуматься над планами на будущее. Возможно, Вам захочется разнообразить свой досуг или заняться непривычным делом. Перемены сейчас пойдут Вам на пользу. 

Рыбы

Благоприятный период для дел сердечных. Проведите время с любыми человеком, запланируйте совместных отдых или активные развлечения. Заряд положительных эмоций поможет Вам разгрузиться от всех накопившихся негативных эмоций за последнее время. 

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