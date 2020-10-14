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Гороскоп на 16 октября


Овен

Встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки могут дать позитивный результат, который превзойдет ваши ожидания. Если есть возможность, отправляйтесь за город. Когда появится время и желание, тогда и займетесь насущными проблемами. В любовных отношениях Вас могут ожидать приятные сюрпризы.

Телец

Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас Вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться. Не стоит думать, что вы всегда правы - вас окружают не такие уж глупые люди. Ваша надменность может кого-то обидеть. Зато в отношениях с дорогим Вам человеком будет царить взаимопонимание.

Близнецы

Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Старайтесь не отказывать себе в покупках, если они не слишком больно бьют по карману. Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

Рак

Этот день в эмоциональном отношении может выдаться для Вас чрезвычайно жарким. Если Вам не хочется заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь свои эмоции постоянно контролировать, воздержитесь от резких слов и необдуманных поступков. Только так можно будет избежать серьезного конфликта, да и ваша безупречная репутация не пострадает.

Лев

Данный день окажется благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне стен своего дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств.

Дева

День благоприятен для любых начинаний. Даже если возникнут проблемы, Вы немедленно получите помощь, причем она придет оттуда, откуда Вы ее не ждали. Спорные вопросы старайтесь решать без крика и конфликтов. Наступило удачное время для новых знакомств, которые окажутся очень кстати.

Весы

Сейчас Вы сможете добиться хороших результатов во всем, за что бы ни взялись. Но если вам не захочется проявлять инициативу и достигать каких-либо успехов, то можете просто отдохнуть. Этот день подходит для того, чтобы себя побаловать. А каким образом, решать Вам.

Скорпион

Для Вас наступил благоприятный период в плане партнерских отношений. Встречи, контакты, переговоры будут выгодными для Вас и Вашего дела. Но свою политику лучше всего проводить в жизнь спокойно, без лишнего давления на окружающих. Убеждениями Вы сможете добиться гораздо большего. В любовном плане Вас не ожидает никаких разочарований.

Стрелец

Благоприятный день практически во всех отношениях. Работать не одному, а в сотрудничестве с другими сейчас наиболее выгодно. Но только своего партнера воспринимайте как равного и не пытайтесь задавить его своим интеллектом и поучениями. В отношениях с любимым человеком не проявляйте эгоизма.

Козерог

За все, к чему Вы стремитесь, сейчас нужно будет бороться. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок. Это может больно ударить по вашему кошельку, а в долги в данный момент залезать не стоит. Зато день благоприятен для всего, что связано с любовью. Готовьтесь к приятным сюрпризам.

Водолей

У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что встреч с начальством Вы будете избегать. Пусть профессиональные дела несколько отступят на второй план, а Вы лучше займитесь тем, что Вам по душе. В любовных делах все хорошо, но постарайтесь не отказывать дорогому человеку в его маленьких прихотях.

Рыбы

Звезды советуют проявить выдержку. Воздержитесь от любых препирательств и конфликтов и не злоупотребляйте терпением близких людей. Постарайтесь не пренебрегать своими обязанностями по дому и хозяйству. В противном случае рискуете провести день с испорченным настроением.


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