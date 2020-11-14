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Гороскоп на 16 ноября

 

Овен

Благоприятный день для начала новых дел. Сейчас Вы будете полны энергии и сможете реально оценивать сложившееся положение. На обещания со стороны не слишком рассчитывайте – это окажется пустым сотрясением воздуха. В отношениях с любимым человеком Вас ожидают только положительные эмоции.

Телец

Сейчас Вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Причем вряд ли это будет связано с чем-то необычным, а скорее всего окажется плодом ваших усилий. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

Близнецы

Расслабляться Вам не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Из-за неприятностей на работе может возникнуть эмоциональный дискомфорт. Если Вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день Ваши силы могут быть на исходе.

Рак

В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается Вам без особых усилий. В этот день будьте осторожными во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с теми, в ком чувствуете силу, причем негативного характера.

Лев

День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивят и порадуют. Сейчас могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества. Удачно сложатся переговоры. Вы легко будете достигать желаемых результатов. Но избегайте споров с руководством и коллегами.

Дева

Крайне ответственно отнеситесь к поручениям или просьбам, исходящим от людей, с которыми вы работаете и от которых зависите в той или иной степени. Руководство должно заметить Ваши старания и заслуги. Обратите внимание на свое здоровье и не переутомляйтесь.

Весы

Проявляйте больше инициативы во всем, что касается Вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека вам будет сложно, хотя и возможно.

Скорпион

Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности. Удачно будут складываться переговоры, и Вы сможете достигнуть желаемых результатов. Избегайте конфликтов с любимым человеком, не изводите его своими мелкими придирками.

Стрелец

Сегодня на пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только Вы будете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния. Вам это не нужно.

Козерог

Данный день похож на экзамен, и в зависимости от того, как Вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Сегодня лучше не давать и не брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

Водолей

Стоит ожидать приятных встреч, новых знакомств и предложений. Главное, не сидеть сложа руки, а активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с финансовым риском.

Рыбы

На профессиональном поприще не предпринимайте важных шагов. Особенно опасайтесь новых, на первый взгляд, даже перспективных деловых знакомств. Вас будут посещать сомнения. Из-за этого внутреннее напряжение и раздражение начнут нарастать. Постарайтесь не срываться на близких, возможно скоро Вам понадобится их совет.

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