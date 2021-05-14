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Гороскоп на 16 мая


Овен

Будьте осторожны – эмоции сегодня трудно удержать в обыденном русле. Постарайтесь сдержать чрезмерный всплеск энергии. Духовно развитые Овны будут способны трансформировать ее и направить на созидательную деятельность.

Телец

День обретения новых источников энергии, расширения кругозора. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния. Благоприятны планирование во всех сферах жизни, знакомства. Возможны ценные находки и открытия.

Близнецы

Благоприятный день для переосмысления опыта жизни, планирования на будущее. Усилится аура, повысится иммунитет. Ваши интересы будут защищены от негативного влияния извне.

Рак

День носит противоречивый, двойственный характер и символизирует переменчивость и трансформацию. Лишь духовно развитые Раки будут способны преодолеть негативные тенденции этого дня. Вероятны сближения с окружающими Вас людьми и столкновения с агрессией с их стороны.

Лев

Этот день пройдет под знаком духовного преображения, преодоления сомнений, мира в семье. Вероятно согласие с партнером, восстановление прерванных дружеских отношений. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Не исключено, что Ваши предчувствия сбудутся в скором времени.

Дева

Этот день может преподнести Вам сюрпризы и неожиданные известия, как плохие, так и хорошие. Обстановка в семье может быть натянутой. Отношения с любимыми будут испытаны на прочность. Тем, кто собирается в путешествие, звезды советуют соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Не стоит принимать всерьез их слова и намерения.

Весы

Сегодня домашние хлопоты отнимут у Вас все время и силы. Вероятно, что близкие люди не разделят Вашего мнения, что значительно усложнит Вашу деятельность. Следует конструктивно использовать жизненные силы. Во второй половине дня женщины-Весы могут познакомиться с интересным человеком, который на какое-то время займет все их мысли.

Скорпион

Сегодня Вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами. На некоторое время даже покажется, что эти проблемы могут свести на нет весь Ваш жизненный потенциал. Может быть, Вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Вероятны мучительные сны, ухудшение самочувствия, болезнь. Вам необходим полноценный и продолжительный отдых.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня неблагоприятный день. Жизненный потенциал снижен, что может повлечь за собой обострение хронических заболеваний. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму. Склонность к самопотаканию или иллюзиям по отношению к партнеру может привести к краху надежд.

Козерог

Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание. Постарайтесь провести день вне дома. Рекомендуются уединение, прогулки.

Водолей

Благоприятны активный отдых, общение с детьми. Очень удачный день для поиска потерянных вещей. Проведите конец дня на свежем воздухе в кругу близких.

Рыбы

Этот день имеет тенденцию к возрастанию творческих способностей, интуиции, жизненного потенциала. У многих Рыб значительно улучшаются супружеские отношения. Возможные проблемы благополучно разрешатся, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно.

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