Гороскоп на 16 июля





Овен

День благоприятный для активного отдыха в кругу близких людей. Возможно, что вам представится случай оценить по достоинству своих друзей. От них вы получите и ценные советы в делах сердечных, и помощь в карьере. Не оставайтесь перед ними в долгу. Рекомендуются занятия спортом, посильные физические нагрузки. Если у вас есть дети, то приобщите их к своим занятиям.

Телец

Если в предыдущие дни вы уберегли себя от дерзости и категоричности, то сумеете по-новому взглянуть на минувшие события и сделать правильные выводы. С полным правом вы можете сегодня отдыхать. Женщинам-Тельцам рекомендуется не оставлять нереализованными сильные порывы души. Целиком и полностью отдавайтесь охватившему вас чувству. Вероятность новых интересных знакомств в скором будущем может привести к устойчивым и надежным отношениям.

Близнецы

Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо и простите виноватых перед вами. Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда отношения с давними знакомыми могут качественно измениться. Благодаря этому вторая половина дня будет располагать к покою и равновесию.

Рак

Вы сможете навести порядок не только в доме или на дачном участке, но и в собственных чувствах. В результате увеличится энергетический потенциал, вы можете стать увереннее в завтрашнем дне. Во второй половине дня вы можете столкнуться с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Вероятно, вам придется уделить все свое внимание старшим родственникам.

Лев

Если вы будете достаточно собраны, правильно спланируете свой день, то вечером почувствуете покой и удовлетворение собой. Вдали от дома Львы откроют для себя новые перспективы.

Дева

Этот день связан с окончанием начатых дел, подведением итогов. Благоприятно решение существующих проблем. События этого дня могут стать подтверждением правильности ваших взглядов и решений. Во второй половине дня вас может коснуться ощущение тревоги и вас посетят мрачные предчувствия. Пока ничего не предпринимайте. Будьте осторожны в словах. Не допускайте бестактности.

Весы

Этот день благоприятен для поездок и путешествий. Возможны приятные известия, пополнение семейства. Женщины-Весы могут получить знаки внимания или подарки от своих любимых. Сегодня может случиться нечто, что благотворно повлияет на ваши дела и состояние здоровья.

Скорпион

Вы будете полны энтузиазма и энергии. Что касается женщин-Скорпионов, то страсть их будет просто сжигать. Возможна большая любовь, но возможен и грандиозный скандал. Рекомендуется контролировать эмоции, так как эта страсть может перерасти в агрессию. Найдите время для отдыха или любимого занятия.

Стрелец

Удачно осуществятся мероприятия, направленные на улучшение качества жизни. Чем решительнее вы будете себя вести, тем успешнее завершится ваше начинание. Полезно проводить время на природе.

Козерог

Плавный, гармоничный день. Не проводите его в одиночестве – это время дружеских и семейных посиделок, отдыха и развлечений. Занятия, требующие интеллектуальных усилий, не принесут успеха.

Водолей

День благоприятен для любых действий, при условии, что они выполняются искренне и направлены на созидание. Возможны осложнения во взаимоотношениях с близкими – старайтесь сдерживать эмоции.

Рыбы

Не стоит планировать на сегодня важные дела – вряд ли удастся в полной мере осуществить задуманное. Займитесь собой, своим здоровьем. Вечером полезно провести медитацию.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.