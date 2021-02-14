Гороскоп на 16 февраля





Овен

Сегодня Вам чрезвычайно трудно будет прийти к общему мнению с партнерами, поэтому не назначайте никаких деловых встреч. Не рекомендуется браться за дела, о которых Вы имеете не совсем ясное представление. Отложите деловые встречи до лучших времен. Богатое воображение и романтизм могут явиться причиной разочарований в сердечных делах.

Телец

Сегодня Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на вашей дальнейшей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра.

Близнецы

Сегодня не исключен неожиданный поворот в Вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Однако избегайте рискованных дел, махинаций и спекуляций. Это не принесет выгоды, наоборот, возможны финансовые потери, в лучшем случае – отсутствие дохода. Конфликтная ситуация в семье может иметь опасные и драматические последствия.

Рак

Вероятно, Вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты Вы сами. Не исключено, что все устали от Ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту.

Лев

Сегодня рекомендуется засучить рукава и энергично взяться за новое и перспективное дело. Для достижения успеха Вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность. Не ждите сиюминутных результатов. В отношениях с близкими людьми все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия.

Дева

Вероятно, что сегодня Ваши действия и мнения придут в противоречие с общепринятыми устоями. Не поддавайтесь влиянию извне, не растворяйтесь в других людях. Отстаивайте свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как Ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов.

Весы

День перемен и трансформаций. Многие представители данного знака будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно. Вполне вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит Ваше положение, изменятся в худшую сторону по не зависящим от Вас причинам.

Скорпион

Большую часть дня Скорпионы могут уделить личным делам, которые потребуют больших затрат душевных сил. После конфликтов в недавнем прошлом этот день можно назвать днем перемирия. Простите нанесенные Вам обиды. В результате Вы сможете, хотя и с большим трудом, найти общий язык со своей второй половиной.

Стрелец

Будьте экономнее и держите под контролем финансовые средства. Вероятны обманы, ограбления. У пожилых и ослабленных представителей данного знака могут возникнуть обострения хронических заболеваний. Берегите нервную систему. Стрессы и эмоциональная неуравновешенность могут стать причинами Вашего недуга.

Козерог

Сегодня не исключены интересные предложения со стороны руководства. Однако звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок, в различных переговорах, при выяснении отношений. Вашего внимания потребуют родственники. Посвятите вторую половину дня профилактическим мероприятиям против простудных заболеваний.

Водолей

Чтобы не быть повергнутыми в пессимизм, Вам необходимо настроиться на философское понимание событий и явлений. Избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми.

Рыбы

День отмечен эмоциональным всплеском, активизацией творческих устремлений, искушениями плоти. Возможно, многочисленные фантазии придут Вам в голову. Но Вы рискуете поддаться иллюзиям, чувственным наслаждениям, которые могут оставить неприятный след в Вашей памяти. Постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом.

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