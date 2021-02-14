Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 16 февраля

Гороскоп на 16 февраля


Овен

Сегодня Вам чрезвычайно трудно будет прийти к общему мнению с партнерами, поэтому не назначайте никаких деловых встреч. Не рекомендуется браться за дела, о которых Вы имеете не совсем ясное представление. Отложите деловые встречи до лучших времен. Богатое воображение и романтизм могут явиться причиной разочарований в сердечных делах.

Телец

Сегодня Могут случиться размолвки с окружающими, которые разрешатся не в вашу пользу. Однако не огорчайтесь, особенно если с вами рядом будут надежные друзья. Их бескорыстие и преданность положительно отразятся на вашей дальнейшей судьбе. Однако не стоит успокаиваться и откладывать решение проблем на завтра.

Близнецы

Сегодня не исключен неожиданный поворот в Вашей жизни. Появится возможность заработать деньги. Однако избегайте рискованных дел, махинаций и спекуляций. Это не принесет выгоды, наоборот, возможны финансовые потери, в лучшем случае – отсутствие дохода. Конфликтная ситуация в семье может иметь опасные и драматические последствия.

Рак

Вероятно, Вам придется пережить сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в этой ситуации будете виноваты Вы сами. Не исключено, что все устали от Ваших эмоциональных всплесков, постоянного недовольства и капризов. Попробуйте избавиться от этих недостатков. Посвятите вторую половину дня активному семейному отдыху, спорту. 

Лев

Сегодня рекомендуется засучить рукава и энергично взяться за новое и перспективное дело. Для достижения успеха Вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность. Не ждите сиюминутных результатов. В отношениях с близкими людьми все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия.

Дева

Вероятно, что сегодня Ваши действия и мнения придут в противоречие с общепринятыми устоями. Не поддавайтесь влиянию извне, не растворяйтесь в других людях. Отстаивайте свой авторитет на работе и дома. Проявите бережливость, так как Ваш кошелек значительно похудеет из-за незапланированных расходов.

Весы

День перемен и трансформаций. Многие представители данного знака будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно. Вполне вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит Ваше положение, изменятся в худшую сторону по не зависящим от Вас причинам.

Скорпион

Большую часть дня Скорпионы могут уделить личным делам, которые потребуют больших затрат душевных сил. После конфликтов в недавнем прошлом этот день можно назвать днем перемирия. Простите нанесенные Вам обиды. В результате Вы сможете, хотя и с большим трудом, найти общий язык со своей второй половиной.

Стрелец

Будьте экономнее и держите под контролем финансовые средства. Вероятны обманы, ограбления. У пожилых и ослабленных представителей данного знака могут возникнуть обострения хронических заболеваний. Берегите нервную систему. Стрессы и эмоциональная неуравновешенность могут стать причинами Вашего недуга.

Козерог

Сегодня не исключены интересные предложения со стороны руководства. Однако звезды рекомендуют быть очень осторожными при заключении финансовых сделок, в различных переговорах, при выяснении отношений. Вашего внимания потребуют родственники. Посвятите вторую половину дня профилактическим мероприятиям против простудных заболеваний.

Водолей

Чтобы не быть повергнутыми в пессимизм, Вам необходимо настроиться на философское понимание событий и явлений. Избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми.

Рыбы

День отмечен эмоциональным всплеском, активизацией творческих устремлений, искушениями плоти. Возможно, многочисленные фантазии придут Вам в голову. Но Вы рискуете поддаться иллюзиям, чувственным наслаждениям, которые могут оставить неприятный след в Вашей памяти. Постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Ребята, подвезете? Олень захотел покататься в лодке вместе с рыбаками (Видео)
Гороскоп на 16 февраля
Меган Маркл беременна во второй раз
Рост ВВП и развитие регионов - министр экономики о планах на пятилетку
Госпособия и семейный капитал - Костевич о поддержке семей с детьми
Гигин: ВНС было отличной площадкой для донесения своей позиции 
«Рома» разгромила «Удинезе» и поднялась на третье место в таблице Серии А
«Реал» взял верх над «Валенсией» и обошел «Барселону» в таблице чемпионата Испании
Конькобежка Марина Зуева заняла 8-е место на ЧМ в Херенвене
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Справедливость и предпринимательство
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче Премьер-лиги
В Речицком районе на пожаре в своем доме погиб сельчанин
Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем
ФК «Динамо-Брест» – победитель зимнего международного турнира по футболу «Winter Cup 2021»
По факту ДТП под Гродно возбуждено уголовное дело
Эксперт ВОЗ считает версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной
Экхофф победила в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону
Петришенко: для занятий физической культурой и спортом созданы все условия
Легковушка сбила женщину на переходе в Минске
"Цмокi" и "Горизонт" победили в матчах женского чемпионата Беларуси по баскетболу
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Страницы поздней любви
В Молодечно задержали псевдоспортсменов
Незаживающая рана: дети о своих отцах - погибших воинах-интернационалистах
Финальный этап «Снежного снайпера» завершился в «Раубичах»
Средняя цена нефти в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель - Новак
За прошедшие сутки в службу спасения Гомельской области поступило более 20 сообщений о застрявших в снегу автомобилях
Папа Римский Франциск поздравил влюбленных с Днем святого Валентина
Спасатели напомнили о правилах безопасной эксплуатации печного отопления
Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону
Аналитик БИСИ: важно наращивать белорусское присутствие в Африке и Латинской Америке
Актриса серьезно похудела и теперь поражает Instagram своим видом
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Любовь не всегда права
Российский эксперт: не переболевшие COVID-19 будут заболевать весной от нового штамма
МВД: под видом концерта под Смолевичами собрались активисты деструктивных Telegram-каналов
Очистка кровли от снега позволит избежать несчастных случаев - МЧС
В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
Программа на пятилетку в здравоохранении базируется на уже реальных достижениях медицины - мнение
В Ветковском районе из-за аварии более 50 домов были без воды
Госпрограмма "Строительство жилья": амбициозные планы стройкомплекса на текущую пятилетку
МЧС рекомендует при сильном снеге и метели парковать автомобили вдали от деревьев
В Гомельском районе горела сельская библиотека
Команда Минск-1 стала победителем смешанной эстафеты старшего возраста соревнований «Снежный снайпер»
В России пятую неделю подряд число выздоровевших после коронавируса превышает число заболевших
Любовь в атмосфере: топ-10 лучших романтических фильмов
Президентская библиотека приглашает на выставку к 100-летию со дня рождения Мележа и Шамякина
Авторы
СКАНИРУЙТЕ