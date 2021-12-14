Гороскоп на 16 декабря

Овен
Для финансовых дел и карьеры в жизни большинства людей этого знака наступает достаточно благополучный и безопасный период, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Прислушайтесь к советам друзей: они подскажут, куда вложить деньги; появятся новые планы, вы вместе приметесь за новое дело.
Телец
У многих Тельцов сегодня активизируется деловая и политическая жизнь, расширится культурный обмен. Им станет понятно, в каком направлении нужно прикладывать свои усилия для развития дела. Вам выгодно работать рядом с практичными людьми, которые привыкли планировать стою работу, - они будут гарантами вашего успеха.
Близнецы
День символизирует перемены, перестановки, смену места жительства. На службе вероятны кадровые перестановки, в связи с чем вам могут предложить повышение. Новость вроде бы хорошая, однако, вы можете попасть в весьма щекотливое положение. Если эту должность прежде занимал ваш коллега и хороший приятель, то, ответив согласием, вы рискуете лишиться друга. На положение дел в настоящее время вам грех жаловаться, но надо провести пунктир в будущее и предположить, чем все это для вас закончится.
Рак
День благоприятен для творчества, которое Раки способны проявить в любом деле. Многих ждет неожиданная встряска и даже своего рода переворот в судьбе, как результат прошлых долгов, невыполненных обязательств и допущенной в прошлом небрежности. Ваши обычные, повседневные усилия скорее всего приведут к обычным же среднестатистическим результатам, то внезапные прорывы и оправданный риск могут оказаться куда результативнее.
Лев
Сегодня могут возникнуть дополнительные трудности для ведения бизнеса и выполнения договоренностей и совместных проектов. Для достижения цели Львам нужно объединять свои силы с другими людьми, привлекая их к совместным планам, чтобы действовать более эффективно и наверняка.
Дева
Финансовые проекты большинства Дев будут реализовываться медленнее, чем планировалось ранее, и хотя денежная прибыль будет иметь место, но особенно резкого взлета в сфере материального благополучия не предвидится. Вы должны быть очень внимательными с деньгами, вам не стоит слишком рисковать, пускаться в авантюры и выделяться среди окружения.
Весы
Сегодня Весы способны многим заинтересовать объект своего внимания. Между ними установится прочный контакт. Многие будут восхищаться инициативностью и находчивостью Весов. Вам следует воодушевлять близких, давать импульс движению, продвигаться вперед. Те, кто живет сегодняшним днем и почти не задумывается о будущем, сильно рискуют своим благосостоянием в зрелые годы.
Скорпион
Острый ум, прекрасная память на числа и умение воспользоваться малейшей предоставленной возможностью помогут Скорпионам выпутаться из финансовых неприятностей. Вам нужно проявить свою врожденную находчивость и там, где надо, взять инициативу на себя. В таком случае большой доход в недалеком будущем вам обеспечен.
Стрелец
Нынешний день должен стабилизировать ситуацию и состояние духа. Сегодня многие осознают, что при поддержке близких действительно можно добиться многого. В повседневной суете поменьше задумывайтесь о смысле домашних хлопот и делайте то, что должны сделать, наилучшим образом.
Козерог
День символизирует переоценку ценностей. Поиск новых путей. Состоявшиеся люди, сумевшие понять суть работы и смысл своего существования, определенно добьются больших успехов. Долгосрочные планы едва ли принесут результат. И все же движение и свобода куда радостнее самоуглубленного застоя.
Водолей
Продвигаясь по карьерной лестнице и воплощая в жизнь свой идеи, вы способны произвести на многих неизгладимое впечатление. Используя свое обаяние и красноречие, постарайтесь повернуть события в новое русло. Вы способны быстро разбираться в возникающих проблемах и улаживать их.
Рыбы
Рыбы будут настроены начать новую жизнь. Многие будут иметь потребность в физической активности. Наиболее эффективными сейчас станут не силовые нагрузки, а упражнения на растяжку и гибкость. Полезно ввести в ежедневный рацион продукты, богатые кальцием.
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