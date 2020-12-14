Гороскоп на 16 декабря





Овен

Сегодня у Вас будет достаточно сил и энергии. Постарайтесь выкроить больше времени для занятий, которые действительно доставляют Вам удовольствие. Сейчас идет удачный период для того, чтобы заняться спортом и начать цикл упражнений для улучшения физической формы.

Телец

Ваше волнение, которое может быть связано с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас Вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей. И Вы обязательно ее получите.

Близнецы

Данный день благоприятный во многих отношениях. Можно остаться пассивным наблюдателем происходящего и провести этот день спокойно. Но если предпочтете проявить инициативу, препятствий на Вашем пути не возникнет. Время подходит для новых романтических увлечений.

Рак

День хорош для общения, переговоров, подписания деловых бумаг. Сейчас легко удастся лавировать в решении спорных вопросов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с малознакомыми или непроверенными людьми, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

Лев

Данный день вполне годится для раскрытия Вашего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что просто необходимо выполнить. Удачными окажутся походы по магазинам. Вы сможете совершить выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Дева

Смело планируйте самые трудновыполнимые дела, назначайте важные встречи. Любимый человек готов окружить Вас заботой. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

Весы

Будьте осторожны во многих отношениях. Сейчас у Вас есть опасность получить бытовую или производственную травму. В любовном плане – никаких перемен. Сейчас Вы склонны к преувеличениям и не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам.

Скорпион

Интересный день в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. Сейчас нельзя расслабляться и плыть по течению, дабы не упустить удачу. Это время хорошо бы использовать для начала оздоровительных мероприятий.

Стрелец

Не делитесь сокровенными мыслями, так как существует опасность утечки информации с последующим использованием ее против Вас. Не спешите выяснять отношения с близкими. На работе и дома займитесь делами, не терпящими отлагательств.

Козерог

Идет благоприятное время для достижений в профессиональной деятельности. Если хотите начать новые дела, не упускайте шанса. Также этот день удачный для всего, что связано с любовью. Одиноким представителям знака судьба может подарить новое увлечение.

Водолей

Вы можете себя чувствовать несколько разбитыми, и из-за этого особой работоспособности наблюдаться не будет. Данный день благоприятен для начала новых дел, а также деловых контактов, поэтому есть смысл себя пересилить и взяться за дела. Зато в отношениях с любимым человеком никакие неприятности Вам не грозят.

Рыбы

Если что-то в профессиональной деятельности Вас не устраивает, то данный день – не самое удачное время для глобальных перемен. Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия, а возможно, посоветоваться с людьми, которые могут оказаться полезными.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака