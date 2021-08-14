Гороскоп на 16 августа





Овен



Успех возможен у людей, занимающихся бизнесом. Благодаря своей работоспособности они смогут осуществить максимум задуманного. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности принесет усталость и неудовлетворенность.

Телец

Многие почувствуют неуравновешенность, противоречивые чувства. Не стоит поддаваться самообману и иллюзиям. Жизнь готовит вам испытания на твердость. Возникнут неожиданные препятствия в работе. Чтобы с честью выйти из создавшегося положения, придется сконцентрировать и направить все силы на благоприятный исход. Во второй половине дня рекомендуется уединение.

Близнецы

Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами. Причем не надейтесь на помощь друзей и близких – полагайтесь только на себя.

Рак

Благоприятный день для воплощения замыслов, начала новой работы. Ваш возросший жизненный потенциал положительно повлияет на окружающих. Смело идите к поставленной цели. Во второй половине дня возможны значительные события в личной жизни. Планеты рекомендуют уделить внимание детям, сходить в цирк или в театр, совершить прогулку на природе.

Лев

День несет положительную энергетику. Укрепится ваш авторитет, возрастут личное обаяние и сила убеждения. Вероятно знакомство с новыми людьми, которые будут покровительствовать вам. Во второй половине дня следует заниматься только неотложными житейскими делами; возможны домашние хлопоты или расходы, связанные с детьми.

Дева

Удержитесь на прежнем уровне, не расслабляйтесь – возможны неприятные события. К вам могут обратиться давние партнеры по бизнесу с неожиданным предложением. Не стоит сразу соглашаться на сотрудничество, нужно трезво оценить ситуацию. Возможны обманы и предательство.

Весы

Благоприятный день. Покупка окажется выгодной, а сделка перспективной. Жизненный потенциал будет повышаться. Возможны улучшение отношений с коллегами, начальством, легкость в общении с друзьями и близкими людьми. Не исключена встреча, которая принесет много радости.

Скорпион

Желание расширить сферу деятельности не будет подкрепляться реальным взглядом на происходящее. Вы можете столкнуться с убытками, почувствовать досаду от фактов недавнего прошлого. Ваши действия могут носить импульсивный характер, а события дня не раз поставят вас в тупик.

Стрелец

Активный, творческий день. Возможно, ваше творческое воображение и кипучая энергия заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Но не теряйте голову и постарайтесь устоять перед искушениями – они могут значительно осложнить вашу жизнь.

Козерог

Вероятно, в первой половине дня вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности. Судьба дает вам шанс улучшить свое финансовое положение. Баланс между чувствами и поступками восстановится, несмотря на то что первые будут яркие и переменчивые, а вторые – неожиданные. Во второй половине дня возможна конфликтная ситуация при полном отсутствии взаимопонимания.

Водолей

Возросшее обаяние Водолеев позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка.

Рыбы

Опасайтесь интриг, зависти. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Вероятны ссоры. Вам следует уделить максимум внимания своим близким.

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