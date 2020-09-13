Гороскоп на 15 сентября





Овен

Сегодня Вы неожиданно получите информацию, которая будет полезна. Возможны конфликты с близкими людьми. Проявите терпение, не допускайте ссор на пустом месте. Будьте осторожны в своих высказываниях. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы.

Телец

Постарайтесь не торопить события и подгонять ситуацию под свои интересы. Постарайтесь не обращать внимания на агрессивно настроенных людей и не вступайте в словесные перепалки. Не обращайте внимания, если кто-то попытается задеть вас обидными словами. Посвятите больше времени делам, которые Вам по душе.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам повременить с принятие важных решений. Посоветуйтесь с родными и близкими. Не стоит брать на себя повышенных обязательств. Будьте внимательны в общении с малознакомыми людьми, есть риск быть обманутым.

Рак

Постарайтесь обуздать свои эмоции, иначе велика вероятность конфликтов с коллегами и начальством. Постарайтесь и действовать по заранее продуманному плану. Проявите внимание и заботу к родным людям, не позволяйте себе резких высказываний. Сейчас Ваша моральная поддержка особенно важна.

Лев

День сложится удачно, однако не стоит поддаваться своему слишком хорошему настроению. В работе проявите больше креатива, используйте неожиданные приемы – это принесет положительные результаты в дальнейшем.

Дева

Сегодня не лучший день для принятия ответственных решений. Отложите важные дела на более благоприятное время. Сейчас лучше заняться составление планов на ближайшее будущее. Хорошее время для проявления творческой жилки.

Весы

День пройдет спокойно как в рабочих делах, так и дома. Займитесь поиском нужной информации, путей решения задач. Не делайте ничего, к чему не лежит душа. Сегодня Ваш любимый человек как никогда будет нуждаться в заботе и внимании с Вашей стороны. При необходимости идите на уступки.

Скорпион

Довольно неблагоприятный день, есть риск возникновения неожиданных проблем. Проявите терпение и сдержанность. Все решиться достаточно быстро и легко, если Вы проявите благоразумие и не будете «рубить с плеча».

Стрелец

Сегодня Ваш день будет настроен на творческую волну. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью и снискать одобрение окружающих. Благоприятный день и в делах сердечных. На любовном фронте не отступайте и у вас появиться возможность кардинально изменить ситуацию.

Козерог

Благоприятное время для достижения поставленных целей на профессиональном поприще. Постарайтесь максимально проявить свои знания и лучшие качества, это не останется не замеченным. Помощь коллег будет весьма кстати, не отказывайтесь.

Водолей

Стоит быть слишком требовательным к себе и взваливать на себя все накопившиеся вопросы. Сегодня лучше займитесь делами, которые у Вас получаются лучше всего. Постарайтесь не вступать конфликтные ситуации, Вам будет трудно сдержать свои эмоции. Удачный день для новых романтических знакомств и развития отношений.

Рыбы

Звезды советую Вам сегодня обратить внимание на плоды своей работы, возможно, Вы слишком придираетесь к себе.Сделайте небольшой перерыв, чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки Вам противопоказаны. Постарайтесь более эффективно организовать свое время, чтобы получать полноценный отдых.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье