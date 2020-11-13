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Гороскоп на 15 ноября


Овен

Душевное равновесие и хорошее настроение будут Вашими спутниками. Сейчас хорошо строить планы на будущее, разнообразить свой досуг, больше бывать на свежем воздухе. Если Вы одиноки, старайтесь не пропускать приглашений на увеселительные мероприятия, там Вас может ожидать судьбоносная встреча.

Телец

День подходит для освоения какого-то ремесла, приобретения полезных навыков в области рукоделия, ведения домашнего хозяйства, кулинарии. Могут возникнуть споры и разногласия в семье. Особенно это касается ваших взаимоотношений со старшими родственниками.

Близнецы

Судьба будет предлагать вам то одну, то другую задачу. Но не спешите их решать. Данный день располагает, прежде всего, к романтическому ужину при свечах, к приятному времяпрепровождению и к гармоничным отношениям с любимым человеком. А к профессиональным вопросам сможете вернуться чуть позже.

Рак

Ваша голова будет полна свежих идей и интересных решений. Хотя слегка испортить настроение может нежелание руководства оценить Вас по заслугам. Поэтому свой потенциал нужно реализовывать там, где Вас действительно поймут и одобрят.

Лев

Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается, не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Удачное время для новых романтических знакомств. А если у вас уже есть вторая половинка, то день подарит немало приятных часов от общения друг с другом.

Дева

Сегодня Вам придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. Но не переживайте из-за этого. Хоть успеете Вы сделать несколько меньше, зато результат окажется превосходным. Сейчас нужно побеспокоиться о своем здоровье.

Весы

Сейчас стоит взяться за новые дела, а также заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с личной жизнью. Это могут быть новые знакомства и увлечения, а может быть приятное времяпрепровождение в компании любимого человека.

Скорпион

Ваш язык может стать вам как другом, так и врагом. Все будет зависеть от того, как Вы поведете себя при общении с окружающими. Сейчас нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Помните, молчание - золото. Сегодня у Вас есть возможность улучшить свои позиции на любовном фронте.

Стрелец

Этот день благоприятен для того, чтобы привести свой внутренний мир в гармоничное состояние. На профессиональную сферу деятельности можете не затрачивать много энергии и времени. Зато компенсацию сможете получить при общении с любимым человеком.

Козерог

Постарайтесь сегодня заняться только приятными делами. Если с кем-то сейчас не получается договориться, то не пытайтесь достучаться до этого человека. Отложите решение вопроса. Разгорающийся конфликт лучше потушить в зародыше – он все равно не позволит найти выход из положения.

Водолей

Для профессиональной деятельности данный день будет очень удачным. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению. Если Вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе. Для новых знакомств этот день не подходит.

Рыбы

Очень многому из того, что вы запланировали на этот день, не суждено сбыться. Обстоятельства будут ставить перед вами препятствия, и у Вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться в личной жизни. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком. Сейчас для этого не лучшее время.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье


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