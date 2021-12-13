Гороскоп на 15 декабря

Овен
День символизирует щедрость, милосердие, благотворительность, помощь. Сегодня вы способны тратить деньги, не скупясь. Несмотря на трудности, вы должны воспользоваться любой представившейся возможностью и приложить максимум усилий, чтобы помочь ближнему.
Телец
Сегодня возрастет ваше обаяние и популярность, в результате вы можете оказаться в состоянии сложного выбора из большого числа поклонников. Возможно, вам повезет в финансах. Наступает новый период в вашей жизни — меняйтесь и вы. Мудрецы говорят: «Там, где есть желание, есть и возможность».
Близнецы
День символизирует победу над собой. Спокойствие и умиротворение сегодня — не ваш путь. Возможно, вы хотите сами всего добиться, но вы должны понимать, что ваш успех должен основываться на начальном капитале, иначе вы можете попасть в зависимое положение.
Рак
Ваш авторитет растет, и результат вашей деятельности может превзойти ваши ожидания. Возможно, вы теперь гораздо счастливее и увереннее в себе, что позволяет вам увидеть конкретную проблему в новом свете. Так что теперь смело стройте планы на будущее и не оглядывайтесь назад.
Лев
Вероятно легкое увлечение. Львы могут изменить своей осторожности и благоразумию, поддаться зову сердца. Никаких флиртов! Никакого легкомыслия вам допускать нельзя, даже в мелочах. Если появится сердечное увлечение, то нужно оценить, имеет ли оно будущее.
Дева
Этот день открывает новые перспективы и несет удачу. Возможно, вам удастся все, что ни задумаете. Стоит поверить в себя и постараться, и вам удастся то, что никак не получалось.
Весы
Сегодня вероятна большая загруженность по работе. Однако желание лидерства и ваш темперамент способны привести к досадным ошибкам и ненужному напряжению в отношениях. Если вы не обуздаете себя, можно потерять инвесторов. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.
Скорпион
Звезды сегодня вознаграждают отважные и прямолинейные поступки Скорпионов, так что сейчас настало время быть честными относительно своих намерений. В этот день необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Бросать начатое нельзя, все обязательно следует доводить до конца.
Стрелец
Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса — станут возникать препятствия на пути реализации всего, что вы задумали и уже начали внедрять в жизнь. Желательно не посвящать в свои планы партнеров и действовать самостоятельно.
Козерог
Опасный день, когда Козероги могут стать податливыми, поддающимися любым соблазнам. Влияние негативных космических энергий станет причиной серьезных неприятностей и катастроф. Старайтесь не уезжать далеко от дома и вообще не отправляйтесь в дальние поездки. Будьте предельно осторожными, так как именно в это время можно попасть в зависимость от всякого рода криминальных структур.
Водолей
День символизирует женское начало. Вашей доброй защитой станут женщины, которые помогут вам разобраться в личных проблемах. Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Водолеи окажутся в эпицентре любви. Вам нравятся отношения, основанные на доверии, но при этом просто необходимо оправдать доверительное отношение близких.
Рыбы
В этот день готовьтесь к изрядной нервотрепке — из-за необязательности партнеров велика опасность срыва некоторых выгодных сделок. Вы склонны двигаться окольными путями к своему благосостоянию. Но справедливости ради следует отметить, что у вас достаточно способностей, чтобы добиться успехов честным путем.
Гороскоп на декабрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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