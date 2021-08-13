Гороскоп на 15 августа





Овен



День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Возможно сегодня представится возможность получить результат, которого вы так давно ждали.

Телец

Сегодня постарайтесь не растрачивать напрасно свои силы, время и деньги. В противном случае ваш жизненный потенциал сильно снизится. Вероятны проблемы с собственным здоровьем или здоровьем близких людей.

Близнецы

День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации.

Рак

Самый неподходящий день для решения житейских вопросов. Возрастут раздражительность и недовольство. Возможно, общество самого близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

Лев

Перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

Дева

День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Весы

Возможно, что вы попадете под влияние и зависимость. Этому будет способствовать ваша общительность в сочетании со слабой волей. Положитесь на интуицию, которая поможет вам избежать жизненных осложнений. Будьте внимательны и снисходительны к своим близким.

Скорпион

Сегодня нужно ограничить себя в своих желаниях. Постарайтесь избавиться от дурных привычек и привязанностей. В результате вы получите большой духовный и физический потенциал, так необходимый для преодоления жизненных препятствий.

Стрелец

Сегодня вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения, постараться прислушаться к голосу своего сердца, а не полагаться на железную логику и трезвый расчет.

Козерог

Растерянность и пессимизм могут помешать реальной оценке ситуации. Возможны ухудшение здоровья, травмы, столкновения с недругами. Крайне нежелательны физические нагрузки.

Водолей

День полон планов и надежд, большинство из которых может осуществиться. Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. Благоприятны прогулки, физические нагрузки. Самое приятное времяпрепровождение для вас сегодня – в кругу близких людей и детей.

Рыбы

Большая часть неприятностей исчезнет сама собой, если вы не будете вмешиваться в обычный ход событий. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом.

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