Гороскоп на 14 января





Овен

Проявляйте инициативу и не бойтесь принимать важные решения. Идет удачный период для получения новых знаний, поиска информации, общения, встреч. Может случиться так, что Вы потратите несколько больше, чем это необходимо, но это серьезно не ударит по вашему бюджету.

Телец

В первой половине дня хорошо заняться планированием новых дел. Вы достаточно легко сможете найти общий язык с самыми разными людьми. В семье установится особенно теплая обстановка любви и взаимопонимания.

Близнецы

Сейчас Вам стоит отдохнуть, съездить куда-нибудь, где профессиональные заботы и домашние хлопоты не станут о себе напоминать. Скоро понадобятся силы для реализации новых проектов. Возможна важная встреча со старыми друзьями. В этот день не избегайте посильных физических нагрузок.

Рак

Ставьте перед собой конкретные цели, не перескакивайте с одного дела на другое. Избегайте поспешных решений и не стесняйтесь просить время на размышления. Только тогда, когда Вас перестанут беспокоить и подгонять, Вы сможете понять, как следует действовать.

Лев

Вашего пристального внимания потребуют родные и близкие. Им покажется, что Вы отдаляетесь от них. А на работе появится возможность проявить свои профессиональные качества и показать коллегам и начальству, чего Вы стоите на самом деле.

Дева

Если перед Вами стоит вполне конкретная цель, то в данное время вы будете продвигаться к ней уверенными шагами. Можно приобретать предметы интерьера, решать бытовые вопросы, делать что-то своими руками. Полезно заняться своим здоровьем.

Весы

В этот день Вам, возможно, придется решать важные вопросы – не только свои, но и чужие. Хорошее время, чтобы восстановить разорванные отношения, попросить прощения, если виноваты, простить, если обидели Вас. Если нужно обратиться к врачу, сделайте это сегодня.

Скорпион

Время для спокойного принятия решений, избегайте суеты. Не доверяйте всему услышанному, а тем более обещаниям - возможно, Вас намеренно попытаются ввести в заблуждение. У свободных представителей этого знака сегодня возможно романтическое свидание. Это удачное время для крупных покупок. Вечером не давайте денег взаймы.

Стрелец

Вы будете обладать большим зарядом бодрости и сможете справиться с любыми поставленными задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Это удачное время для спокойного общения, для прощения и примирения.

Козерог

Это время благоприятно для деловых встреч, общения и новых знакомств. Любимые занятия, как и контакты с близкими людьми, станут источником вдохновения. Если есть возможность, то вечер посвятите отдыху, лучше всего за пределами города. Никаких азартных игр, особенно с незнакомыми и даже относительно знакомыми людьми.

Водолей

He берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у Вас не получается, или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. День будет идеальный для отдыха, занятий любимым делом и для коротких поездок. Вечером опасайтесь незнакомых людей, которые попытаются войти в Ваше жилище или даже просто заинтересуются Вашим имуществом.

Рыбы

Не распыляйте свои силы и энергию впустую - занимайтесь наиболее важными делами, отложив на время второстепенные задачи. Постарайтесь поддерживать хорошие отношения с коллегами и партнерами: от их поддержки сейчас во многом зависит Ваш профессиональный успех.

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