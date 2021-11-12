Гороскоп на 14 ноября





Овен

Вероятно, домашние хлопоты или проблемы личного характера сегодня будут занимать все ваше время. Обдуманные действия, взвешенные поступки помогут благополучно разрешить все проблемы. Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Плохое известие может довести напряжение до предела. Вторая половина дня благоприятна для общения, для развлечений и новых знакомств.

Телец

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность – обострить ситуацию до предела. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс.

Близнецы

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день дома, занимаясь семьей, детьми. Уделите внимание своему здоровью.

Рак

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Раков творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми.

Лев

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком. Полезно почитать классику, послушать хорошую музыку, побаловать себя чем-то вкусным.

Дева

Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо. Займитесь укреплением здоровья.

Весы

Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей.

Скорпион

День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Стрелец

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников.

Козерог

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие – будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе.

Водолей

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Рыбы

Сегодня возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений. Сегодня вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели.

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