Гороскоп на 14 ноября

Овен

Сегодня любимый человек может доставить Вам много хлопот. Постарайтесь не принимать его выходки близко к сердцу. Ищите для себя приятные занятия, которые позволят расслабиться и прийти в норму. Звезды рекомендуют воздержаться от резких суждений и необдуманных поступков.

Телец

Сегодня Вас могут подстерегать различного рода искушения, порой довольно серьезные. Но если Вы ко всему будете подходить разумно и обдуманно, то вряд ли попадетесь в сети обольщения и обмана. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру. Не бойтесь показаться слишком холодными и прагматичным.

Близнецы

Звезды настоятельно Вам рекомендуют сегодня не принимать ничего от людей, которые навязчиво ищут вашего общества, но не входят в число ваших друзей или родственников. Человек может посчитать, что, принимая от него подарки, Вы становитесь ему обязанными.

Рак

В личной жизни у многих семейных представителей этого знака сегодняшний день будет связан с некоторой борьбой. Если в поведении любимого человека Вам что-то придется не по нраву, то лучше сразу определить свою позицию. Будьте сдержанным, постарайтесь в спокойной форме объяснить, что именно Вам не нравиться.

Лев

Данный день пролетит быстро и незаметно. Никаких эмоциональных всплесков негативных потрясений не предвидится. Если, конечно, Вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы, а потом героически их преодолевать. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе и желательно в компании приятных людей.

Дева

Данный день вряд ли окажется значимым. Но от Вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими. Сейчас Вы можете своим невниманием или холодностью обидеть близкого человека и из-за этого чувствовать себя некомфортно. А если проявите душевную теплоту, то не столкнетесь с упреками в свой адрес.

Весы

Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас Вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами не давайте в долг.

Скорпион

Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше уверенности и оптимизма. Судьба не готовит Вам каких-либо трудностей или испытаний. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.

Стрелец

Проявив сегодня себя чрезмерно эмоционально, Вы рискуете доставить много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Доверяйте своей интуиции, но и логику подключить не помешает.

Козерог

Конфликты с ближайшими родственниками могут омрачить ваше безоблачное настроение. Звезды уверены: добиться своего Вы сможете, если не будете опускаться до грубости. Решайте все мирным путем. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков, ведь иногда это может иметь обратный эффект.

Водолей

Сегодня звезды готовят для Вас множество приятных сюрпризов. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Не отказывайтесь от общения и встреч, так как именно во время задушевного разговора перед Вами могут открыться новые перспективы. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся личной жизни.

Рыбы

На сегодня постарайтесь составить себе график дел и придерживаться его. В противном случае существует большая вероятность того, что Вы сами создадите неразбериху, так как станете хвататься за все сразу. Постарайтесь не нервничать по пустякам. Больше времени проводите в компании приятных вам людей и желательно на свежем воздухе.

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