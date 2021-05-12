Гороскоп на 14 мая

Овен
Напряженный день, связанный с получением неверной информации, обидами, недоразумениями. Сегодня снова велика вероятность семейной ссоры. Следует заниматься только неотложными житейскими делами; возможны ухудшение самочувствия, травматизм; вероятны крупные траты.
Телец
Благоприятный день для общения, новых знакомств, возобновления старых привязанностей. Ваше личное обаяние, мягкость и неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха. Вы будете способны расположить к себе кого угодно. Хорошо путешествовать или принимать гостей.
Близнецы
Избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми. Не позволяйте резкости суждений и невнимательности в отношениях с близкими людьми. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или помогать близким.
Рак
В первой половине дня Ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во второй половине дня обратите внимание на Ваше здоровье или здоровье близких: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей.
Лев
Вероятно, что сегодня Вы сможете реализовать неудержимый порыв к новым впечатлениям. Ваша интуиция поможет определить, кто настоящий друг, а кто враг. Прекрасное время для общения с представителями противоположного пола. Велика вероятность перерастания случайного знакомства в длительные гармоничные отношения.
Дева
Не стоит заниматься делами, требующими тактичного подхода, чуткости и внимательности. Постарайтесь сохранить свои замыслы и планы в тайне – козни недоброжелателей могут свести результат к нулю. Периодически будет поступать негативная информация, но своевременное реагирование на возникающие проблемы поможет Вам справиться с ситуацией.
Весы
Вероятны неприятные изменения в финансовом положении. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий и уверенно действовать. У работников бюджетной сферы может появиться возможность подняться на ступеньку Выше по служебной лестнице.
Скорпион
Активный, творческий день. Помните, что тщательный и кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, это удел семейных представителей данного знака. Не идите на поводу у своих иллюзий – это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Будьте справедливы по отношению к близким. Научитесь признавать свои ошибки.
Стрелец
Звезды обещают прибыль. Ваши решительность и порядочность в делах смогут расположить окружающих, заставят их пойти на сотрудничество. Обратите сегодня внимание на свое здоровье – вероятно, что давние болезни напомнят о себе.
Козерог
Благоприятный день для коллективного творчества, общения с друзьями, приема гостей. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть Вами. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Обратите внимание на детей – возможно, у них появились проблемы, которые требуют Вашего совета.
Водолей
Возможны душевная неуравновешенность, нервные перегрузки. Не рекомендуется тяжелый физический труд. Избегайте споров, острых дискуссий. Следите за своими словами. Смелые и неординарные решения смогут прорвать круг накопившихся проблем. Полноценный отдых Вы сможете получить, занявшись любимым делом или общаясь с детьми.
Рыбы
Жизненный потенциал находится в верхней точке. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности для укрепления своего положения. Во второй половине дня эмоциональная впечатлительность может стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми.
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