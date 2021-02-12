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  2. Гороскоп на 14 февраля

Гороскоп на 14 февраля


Овен

Постарайтесь провести этот день так, чтобы хоть какое-то время побыть в покое, не отвлекаясь на проблемы окружающих. Обходите стороной тех, кто постоянно жалуется. В общении с малознакомыми людьми держите дистанцию, не раскрывайте своих секретов.

Телец

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у Вас такой возможности нет, то выполняйте лишь самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Постарайтесь наполнить этот день приятными встречами и интересными мероприятиями.

Близнецы

Постарайтесь оградить себя от мыслей и людей, которые могут вызвать негативные эмоции и заставить Вас испытывать дискомфорт. По возможности не принимайте участия в дискуссиях и конфликтах – все равно ничего никому не докажете.

Рак

В данный день постарайтесь помириться со всеми, с кем находитесь в ссоре. При этом не идите напролом, лучше действовать деликатно. Уходите любым способом от споров, они могут стать началом большого конфликта. Допущенные сейчас ошибки будет трудно исправить.

Лев

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую Вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют новые перспективы. Следует сглаживать конфликты и все вопросы решать миром.

Дева

В это время Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и прекрасно отдохнуть. Вам не придется справляться с задачами в одиночку – друзья и союзники готовы прийти на помощь. Будьте внимательны при расчетах в магазине, поскольку есть опасность стать жертвой обмана или кражи.

Весы

События будут развиваться не совсем так, как вы этого хотите. К сожалению, повлиять на их ход Вам вряд ли удастся. Молодым людям будет сложно находить общий язык с родителями, не исключены конфликтные ситуации. Пока лучше не настаивать на своем, а прислушаться к советам старших.

Скорпион

За новые дела в этот день лучше не браться. При общении с членами семьи, особенно со старшими родственниками, не перегибайте палку, и если чувствуете, что Ваши домочадцы не пойдут на уступки, лучше уступите сами. Постарайтесь выбрать правильную модель поведения и манеру общения с окружающими.

Стрелец

Дел будет довольно много, но постарайтесь их делать не спеша, решайте проблемы по мере их поступления. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Идет удачный период как для новых знакомств, так и возобновления старых связей.

Козерог

Сейчас не нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации, и не спешите занять чью-то сторону, если в Вашем окружении разгорится конфликт. Уделяйте достаточно внимания связям с людьми, учитывайте их настроения и желания. Но не идите на поводу у чужих прихотей. Больше времени посвятите делам, доставляющим Вам радость.

Водолей

Данный день благоприятный для Вас практически во всех вопросах. Единственно, постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что Вам сложно будет их выполнить, причем по не зависящим от Вас причинам. Избегайте решения финансовых вопросов. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

Рыбы

Сейчас идет удачное время для получения удовольствий, поэтому если есть возможность, то можете отправиться в путешествие, заняться расширением кругозора, посещая театры, выставки или концерты. А можете просто приятно провести время в компании друзей. Походы по магазинам также доставят радость.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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