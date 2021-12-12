Гороскоп на 14 декабря





Овен

Если вам сегодня удастся влюбиться, то эта любовь оставит в душе неизгладимые впечатления, хотя и вряд ли выдержит испытания будничной рутиной. Не спугните возникшее чувство. Ваша проблема в том, что вы часто говорите то, что думаете, и слов при этом не выбираете, что, естественно, обернется крахом в любовных отношениях.

Телец

Звезды помогут примирить находящихся в ссоре, вернуться к прежним отношениям. Примирение возможно, если вы избавитесь от повышенной обидчивости, мнительности и слишком острой чувствительности к отсутствию внимания.

Близнецы

Звезды наделяют Близнецов великолепным чувствованием партнера. В такое время любовь бескорыстна, хочется отдать любимому самое лучшее в своей жизни. Вы не слишком искусны в выражении своих чувств, однако постарайтесь быть более нежными к своим любимым.

Рак

Сегодня в любой ситуации Ракам придется полагаться только на себя, так как помощи будет ждать неоткуда. Продвигаясь вперед, вы должны уметь лавировать, чтобы никого не задеть. Если вы справитесь с этой задачей, то многого достигнете.

Лев

Наступает продуктивный и творческий период в жизни многих Львов, хотя результаты будут видны не сразу. Важно сосредоточиться на одном направлении и не разбрасываться, и тогда вы укрепите свой авторитет.

Дева

Этот ваш день будет полон сюрпризов — возможно возобновление прошлых отношений, что поможет вам осознать себя и свою жизнь на новом уровне. В этот период вы можете обрести делового партнера и друга в одном лице. Не удивляйтесь, если он окажется вашим старым другом или родственником. Побольше инициативы, активности, действий, причем это касается не только работы, но и личной жизни.

Весы

Чрезмерная импульсивность, завышенные требования, необоснованные претензии могут привести к разрыву отношений как в личной жизни, так и в деловых и творческих отношениях. Главное — создать фундамент и закрепиться на своих позициях, тогда в будущем вы сможете легко реализовать свои идеи.

Скорпион

Энергетика вашего организма будет наиболее низкой, здоровье подвержено колебаниям, особенно во второй половине дня. С вниманием отнеситесь ко всем недомоганиям, даже мелким простудам. Во второй половине дня будьте очень осторожны в общении, избегайте случайных знакомств и связей, сомнительных развлекательных мероприятий.

Стрелец

Возможно, что некоторые Стрельцы потеряют часть своего капитала или не получат тех денег, на которые рассчитывали прежде, поэтому им следует быть более внимательными к своим финансам. «Легкие» деньги будут так же легко тратиться. Стоит более внимательно относиться к своим тратам, возможно, даже ограничить расходы, задуматься о накопившихся невыполненных обещаниях и обязательствах по отношению к близким людям, иначе вероятны серьезные финансовые и личные проблемы.

Козерог

День благоприятен для перспективного планирования и самоутверждения. В основном это касается молодежи. В новом коллективе вы сможете быстро освоиться и сработаться. Вы инициативный работник, у вас много идей. Это в вас и оценят. Вы довольно проницательны и должны понять, что в данный момент нужно остановиться в гонке за деньгами и определить свои приоритеты на будущее.

Водолей

Дороги сулят вдохновение, вы сумеете оценить себя понять, кто вы есть на самом деле. Поездка, похоже, станет необычной, новые связи принесут еще больший успех. Развлекайтесь, наслаждайтесь жизнью, каждым ее мгновением. Если внутри и вокруг вас ощущается напряженность, примените дипломатические способности, такт, мягкость в первую очередь по отношению к самому дорогому человеку.

Рыбы

В профессиональном плане вы должны теперь получить конкретный результат, определенный ответ, согласие на что-то. А может быть, вы действительно начнете что-то новое. Не пора ли пересмотреть кое-какие свои взгляды на то, куда нужно вкладывать деньги? Ждите новых проектов. Если получите выгодное предложение — беритесь за него, не раздумывая, иначе упустите время.

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