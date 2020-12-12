Гороскоп на 14 декабря





Овен

Сегодня Ваши дела на любовном фронте могут пойти в гору. Очень скоро Вы сами заметите перемены, которые начнут происходить в душе и сознании. Хотя это не значит, что Вы встретите нового партнера, если ваше сердце уже занято. Можно испытать волну новых чувств к человеку, которого знаете, как Вам кажется, достаточно хорошо.

Телец

День потребует огромных затрат, как физических, так и эмоциональных. Отнеситесь ко всему происходящему как к жизненному экзамену, который нужно сдать. Постарайтесь в свободные минуты заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

Близнецы

Возможно, этот день Вам придется делать выбор между «черным» и «белым». Если Вы колеблетесь и никак не можете сделать первый шаг, то или отложите принятие решения на некоторое время, или посоветуйтесь с теми, кому доверяете. В личных отношениях Вас ожидают только приятные эмоции.

Рак

Вы не дождались слов поддержки и одобрения, которых ожидали? Возможно, кто-то Вас покритиковал? Не стоит расстраиваться. Воспримите происходящее как урок, который преподает Вам жизнь. Скоро солнышко вновь засияет на Вашем небосклоне. Однако не стоит забывать, что во всем следует соблюдать меру.

Лев

Не забывайте, что инициатива наказуема. Особенно в этот день. Ваша задача – удержаться на той вершине, которую Вам пока удалось покорить. Дальнейшее восхождение пока противопоказано. Старайтесь сейчас ни с кем не выяснять отношений, так как все равно никому ничего не докажете. Будьте сговорчивы и покладисты.

Дева

Риск Вам сейчас противопоказан. Кроме того, не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто Вас окружает. Не исключено, что в Вашем окружении есть люди, от которых не стоит ждать ничего хорошего. Постарайтесь постепенно от них отойти.

Весы

Сейчас не время для трат. Однако если Вы все-таки собираетесь сделать серьезную покупку, лучше посоветоваться с людьми, которым Вы доверяете. А вообще-то, вместо того чтобы сорить деньгами, лучше разберитесь в себе и в своих отношениях с окружающими. И помните: Вы не всегда бываете истиной в последней инстанции.

Скорпион

В этот день лучше посидеть дома, отдохнуть от каждодневной суеты. Лучше принимать гостей у себя, нежели отправляться в гости самим. В этот период не исключена встреча, которая может изменить Вашу жизнь к лучшему. Однако инициативу проявлять не стоит. Как говорится, судьба и на печке найдет.

Стрелец

Избегайте конфликтов. Внутренняя гармония позволит Вам справиться с любым, даже самым сложным делом. Звезды советуют больше внимания уделить домашним хлопотам и близким людям. Хорошее время для завершения дел, начатых ранее.

Козерог

Звезды дают Вам возможность в этот день отдохнуть. Однако слишком расслабляться не следует – представителей этого знака в ближайшем будущем ожидают если не великие, то весьма важные дела.

Водолей

Ставьте перед собой реальные задачи, не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Единственный результат, которого Вы добьетесь при таком положении дел – это испорченное настроение. Не стоит пытаться кого-нибудь обмануть. Мало того, что Вы потреплете нервы себе, так еще это рикошетом коснется и всех окружающих, попавшихся у Вас на пути.

Рыбы

В этот день все у Вас будет получаться, и вы останетесь довольны собой. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и Вы в свою очередь постарайтесь не подводить их. В любви также не будет никаких разочарований, возможны даже приятные известия и сюрпризы.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака