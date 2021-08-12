Гороскоп на 14 августа

Овен
Возможны вялость, обострение хронических заболеваний. В партнерстве – сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Будьте осторожны в словах и поступках. Вашего внимания потребуют родственники – вероятно заболевание. Не забывайте и о собственном здоровье.
Телец
Будьте готовы к серьезному разговору с начальством. Во второй половине дня вы ощутите поддержку близких людей, однако неприятности начала дня не дадут вам успокоиться. Возможно, вам нужно продумать новую тактику поведения. В этот день полезны физические нагрузки.
Близнецы
Велика вероятность неприятных сюрпризов. Ваши ответные действия вам кажутся правильными, но так ли это на самом деле? Планы и новые идеи стоит держать при себе. Самочувствие может резко ухудшиться. Поэтому проведите день дома, отложив встречи на другой день.
Рак
В этот день возможны перемены, контакты и новые знакомства. Но опасайтесь возникновения зависимости. Сегодня вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность как отголосок предыдущего дня. Подумайте об укреплении своего здоровья, прислушайтесь к собственной интуиции и избегайте неприятного общения.
Лев
Сегодня, несмотря на неприятные сюрпризы, вы сможете углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с близким человеком. От его выдержки и мудрости будет зависеть успех вашего дела. События этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о себе.
Дева
День благоприятный для начала новых дел, встреч с общественными и политическими деятелями. Консервативные Девы сегодня превратятся в реформаторов. Однако излишняя активность может повредить делу и спровоцировать заболевания. Найдите золотую середину, уравновесив чаши весов «за» и «против».
Весы
В этот день велика вероятность семейной ссоры, не исключена вспышка ревности. Умерьте свою гордыню, постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится.
Скорпион
Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и вы захотите переложить собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, вы вовлечете в конфликт кого-то из близких. Сегодня вероятны травмы, несчастные случаи, потери, обманы. Будьте предельно осторожны.
Стрелец
Неблагоприятный день. Будьте внимательны к своему здоровью, так как вероятны заболевания и травмы. Личные встречи лучше отменить, ибо вероятны ссора или недовольство друг другом. Сегодня от вас потребуются максимальная гибкость и такт.
Козерог
Творческий день. Он окажется благоприятным для прогулок, контактов, путешествий. Вероятно, удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам близких людей.
Водолей
Сегодня успех будет зависеть от вашей гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в прибыльном проекте. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия и преграды, которые будут способствовать неудачному исходу начатого дела. Возможны сумбур в чувствах и желание избавиться от ответственности.
Рыбы
В результате правильной тактики предыдущих дней возникнут благоприятные условия для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Особенно это относится к людям творческих профессий. Возможна даже небольшая прибыль или выгодная покупка. Новая связь или легкий флирт в скором времени обернется серьезными отношениями.
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