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  2. Гороскоп на 13 января

Гороскоп на 13 января


Овен

Сегодня хорошее время, для того, чтобы просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и начинать активно действовать. Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с членами семьи. Занятия спортом, прогулки или шопинг помогут поднять настроение.

Телец

На этот день постарайтесь запланировать дела, которые Вы откладывали до лучших времен. Возможно поступление важной информации. Сегодня больше доверяйте своей интуиции. Вечер постарайтесь провести в уединении, избегайте компаний и общения.

Близнецы

День обещает быть насыщенным. Возможно исполнение того, о чем Вы давно мечтали. Не избегайте общения с друзьями, именно благодаря им в Вашей жизни возможны положительные перемены. На работе и дома ищите нестандартные пути решения проблем.

Рак

Если Вы хорошо потрудились накануне, сегодня Ваши усилия будут оценены по достоинству. Однако коллеги или начальство могут попытаться проверить уровень Вашей профессиональной подготовки. Будьте к этому готовы.

Лев

Сейчас нужно проявить жесткую дисциплину и внимательность. К своей цели Вы будете продвигаться медленно, но уверенными шагами. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Некоторые перспективы Вам могут показаться заманчивыми, но нужно как следует взвесить все за и против.

Дева

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если Вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных эмоций.

Весы

Не торопите события и не принимайте поспешных решений. Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. В разговорах с близкими людьми нужно контролировать эмоции - избегайте конфликтов, споров и заключения пари.

Скорпион

Сегодня не тратьте время на то, чтобы кого-то переспорить, в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на Вашей стороне. Эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого Вы можете совершить ошибки. Спокойно изучайте ситуацию и терпеливо налаживайте отношения с людьми: их помощь Вам вскоре может понадобиться.

Стрелец

Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно, не полагаясь на окружающих. Это избавит Вас от многих волнений и напрасных надежд. Вечером возможен конфликт со старшими родственниками. Одинокие представители этого знака могут рассчитывать на судьбоносную встречу.

Козерог

Этот день подходит для решения вопросов делового характера. Нужно организовать эффективное сотрудничество с окружающими людьми. Общение может привести к неплохому результату. В финансовых вопросах стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых не особо нуждаетесь.

Водолей

В это время у Вас появятся новые перспективы, касающиеся работы. И хоть ясности еще не будет, нужно быть готовыми к переменам. Возможно, пока не все Ваши идеи будут находить поддержку у окружающих, и это может вызвать обиду и раздражение. Однако скоро все переменится, и недруги станут друзьями.

Рыбы

Сегодняшний день потребует большой ответственности и высокой работоспособности. Для того чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. Делайте то, что подсказывает Вам интуиция, и удача не заставит себя ждать.

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