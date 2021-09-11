Гороскоп на 13 сентября





Овен



Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Этот день – начало вашего творческого подъема. Любое дело будет даваться легко и принесет хороший результат. Ваши достоинства и качества отметят и оценят окружающие. День обещает быть насыщенным интересными событиями и в личной жизни. Любовные отношения принесут вам радость и уверенность в себе. Не исключено, что интересы детей или близких родственников потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Телец

Сегодня у женщин-Тельцов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Тельцам предстоит встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Близнецы

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или организации. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, однако не следует заниматься разработкой новых прожектов или участвовать в совместных проектах с людьми, которых мало знаете или которым не доверяете. Велика вероятность небольшого улучшения финансового положения – выигрыша, находки или подарка. Залог ваших успехов – ваше ближнее окружение.

Рак

Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Новые дела будут успешными, однако нерешительность или вмешательство постороннего могут негативно сказаться на результате. Вероятны романтическая встреча с давней симпатией или интимные отношения с близким человеком, которые надолго останутся в памяти.

Лев

День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч. Успешны творчество, коммерческая деятельность, поездки, ремонт или строительство. Вторая половина дня принесет приятные новости, связанные с близким человеком или детьми.

Дева

Благоприятный день. В делах проявите творческий подход, нестандартный взгляд на вещи, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Не исключено, что появятся новые партнеры или влиятельные покровители, с помощью которых вы сможете найти выход из затруднительной ситуации.

Весы

День несет как позитивные, так и негативные тенденции. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым начинаниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Контакты и деловые встречи во второй половине дня не принесут желаемых результатов – скорее всего, возникнут новые проблемы и недоразумения в отношениях.

Скорпион

День благоприятен для коммерческой деятельности, заключения контрактов и договоров, оформления бумаг. Женщины в общении с окружающими должны проявлять сдержанность и осмотрительность: вероятны тайное недоброжелательство или ложный совет. Не исключено, что мужчинам сегодня придется отправиться в командировку или длительную поездку.

Стрелец

Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу, особенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение планет позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов партнеров или покровителей, однако конечный результат будет зависеть только от вашей практичности.

Козерог

Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Не исключены столкновения с противниками, ссоры с коллегами. Удачны все дела, даже рискованные.

Водолей

День преобразования космической энергии. Любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. Вам предстоит принятие очень важных решений, однако скорая выгода от задуманного довольно сомнительна.

Рыбы

Благоприятный день, который позволит расширить перспективы деятельности, переосмыслить накопленный опыт. Сегодня наступило как раз то самое время, когда стоит начать работу над осуществлением давнего делового проекта, до которого никак не доходили руки. Это принесет должные плоды. Учтите, что сейчас залог успеха – ваше близкое и дальнее окружение.

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