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Гороскоп на 13 сентября


Овен

Хороший день для исправления ошибок и налаживания отношений с близкими людьми. Увенчается успехом и поиск нужной информации. Не вступайте в споры и конфликты. Позаботьтесь о здоровье и эмоциональном комфорте.  

Телец

Звезды сулят Вам спокойный день. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Спонтанные решения будут удачными, встречи принесут желаемый результат.  

Близнецы

Отличный день для начала занятий физической активностью. Вашей энергии хватит и на продуктивную творческую работу, и на саморазвитие. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку.

Рак

Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую вы хотели бы видеть. Старые связи и знакомства откроют новые перспективы. Постарайтесь сглаживать конфликты и все вопросы решать миром.

Лев

Сегодня предстоит насыщенный день. Важные встречи и деловые решения принесут долгожданный результат. Не отказывайте себе в удовольствии посетить увеселительные мероприятия. Если будете не только сторонним наблюдателем, но и активным участником, сможете получить гораздо больше положительных эмоций, чем предполагаете.

Дева

Проявите терпение и сдержанность. Не вступайте в словесные баталии, вашей силы убеждения может быть не достаточно, и вы сами можете подвергнуться чужому влиянию. Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Весы

Постарайтесь провести день спокойно, не планируйте ничего серьезного. Дайте себе возможность отдохнуть от обязательств. Выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя принятие важных. Проведите время в кругу приятной компании.

Скорпион

Сначала делать, потом думать – девиз сегодняшнего дня. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Полагайтесь только на свой опыт и знания, советы извне будут не результативны. 

Стрелец

Сегодня хороший день для завершения старых дел и начала совершенно новых. Действуйте быстро и решительно. Возможны интересные встречи и многообещающие знакомства. Хорошее время для решения давних семейных проблем.

Козерог

Звезды сулят Вам перемены в личной жизни. В отношения с любимым человеком настанет время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. У одиноких представителей этого знака высокий шанс встретить свою любовь. Прекрасный период избавления от старых привычек. 

Водолей

Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от малозначимого.

Рыбы

Сегодня старые связи могут напомнить о себе. Возможно получение новой важной информации, которая откроет новые перспективы, поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми. Идет хорошее время для развлечений и вообще для любой смены привычной обстановки.



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