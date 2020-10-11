Гороскоп на 13 октября





Овен



Не будьте пассивным наблюдателем - именно сейчас Вы можете влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Телец

Сегодня рекомендуется планирование и начало длительной, упорной работы. В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. День благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

Близнецы

В этот день следует воздержаться от споров с начальством и коллегами, острых дискуссий и сосредоточиться на делах, приносящих быстрый результат. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Это время подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий.

Рак

Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. По возможности, не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не слишком доверяйте тому, что будут Вам говорить. Будьте осторожны в общении с лицами противоположного пола.

Лев

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и деловое общение. Не следует заниматься делами, в результате которых Вы не уверены. Данное время благоприятно для всего, что связано с любовью. Однако лучше не ломать проверенные отношения ради того, чтобы построить новые.

Дева

На работе почти все по-прежнему. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Рядом с вами может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Весы

Сейчас в Вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу вашему окружению, и на этой почве возможен конфликт. Толика снисходительности с вашей стороны по отношению к окружающим может переломить ситуацию. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.

Скорпион

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. В личном плане разочарований не предвидится.

Стрелец

Впереди много дел, и практически со всеми Вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в ваш послужной список. С любимым человеком нужно проявить больше фантазии и внимания.

Козерог

Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким, может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Водолей

Период подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры, не имеющие к вам прямого отношения.

Рыбы

В этот день нужно активно действовать и верить в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь. Больше времени проводите вне стен дома. В этом случае вероятность встретить свою вторую половинку значительно возрастет. Удачно сложатся поездки.





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