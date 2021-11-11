Гороскоп на 13 ноября





Овен

Сегодня любое дело потребует особенного внимания и осторожности. Благоприятный день для перспективного планирования, для поиска новых источников заработка, для смены сферы деятельности. Вам предстоит принятие очень важных решений, однако скорая выгода от задуманного довольно сомнительна.

Телец

Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу, особенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение планет позволит реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов партнеров или покровителей, однако конечный результат будет зависеть только от вашей напористости и практичности.

Близнецы

День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня неумение расслабиться приведет к мелким стычкам с внешним окружением, например, с соседями. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Рак

День благоприятен для коммерческой деятельности, заключения контрактов и договоров, оформления бумаг. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность: вероятны тайное недоброжелательство или ложный совет. Не исключено, что сегодня придется отправиться в командировку или длительную поездку.

Лев

День несет как позитивные, так и негативные тенденции. В первой половине дня звезды благоприятствуют любым начинаниям и замыслам, однако свои планы и намерения нужно держать при себе, иначе во второй половине дня они будут перечеркнуты. Контакты и деловые встречи во второй половине дня не принесут желаемых результатов – скорее всего, возникнут новые проблемы и недоразумения в отношениях.

Дева

День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Первая половина дня благоприятна для любых контактов и встреч. Успешны творчество, коммерческая деятельность, поездки, ремонт или строительство. Вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком или детьми. Ваши отношения могут зайти в тупик, либо потребуют непредвиденных расходов.

Весы

День имеет неоднозначную характеристику. В первой половине дня любые дела потребуют минимума усилий, однако и выгода от них будет незначительной. Успешными окажутся сотрудничество с деловыми партнерами, встречи, личные свидания. Вторая половина дня пройдет под знаком нерешенных проблем в делах или личной жизни. Взаимопонимание с партнерами будет затруднено.

Скорпион

Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений. Ваша повышенная работоспособность заставит сегодня сослуживцев удивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму. День может быть полон разного рода неожиданностей.

Стрелец

Бюджет медленно, но верно улучшается. Звезды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел будет зависеть только от вашей работоспособности. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми.

Козерог

Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе, покупок. Благодаря покровительству планет финансовое положение может несколько улучшиться. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни, что затруднит реализацию намеченных на день планов.

Водолей

Проявите решительность и предприимчивость в достижении цели. Ищите нестандартные пути решения проблем. Любое начинание, даже самое рискованное, закончится удачно. Вероятны романтическое приключение или очень радостная встреча. Не упустите свой шанс.

Рыбы

Звезды вновь берут вас под свое покровительство. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, что обеспечит успех в личных отношениях или удачу в коммерческих делах. Поддержка влиятельных особ или партнеров поднимет вас на ступеньку по служебной лестнице или принесет финансовую прибыль. Не исключена возможность выигрыша или подарка от близкого человека.

Гороскоп на ноябрь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака