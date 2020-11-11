Гороскоп на 13 ноября





Овен

Сегодня Вам не следует суетиться и торопиться. Пусть идет своим чередом. В спорах Вы будете не убедительны, поэтому постарайтесь их избегать. Возможны мелкие недоразумения в сфере финансов. Сейчас лучше взять паузу в делах и заняться тем, что Вам по душе.

Телец

На этот день судьба не уготовила Вам никаких серьезных испытаний. Сейчас хорошее время для того, чтобы обмениваться информацией, искать решение текущих задач. Подключитесь к коллективной работе, от этого будет неплохой результат. Не делайте ничего, к чему не лежит душа.

Близнецы

День обещает сложиться удачно, если Вы не пойдете на поводу у своего плохого настроения. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные ходы. Это хорошее время для общения с друзьями. А вот с людьми, которые появились в Вашей жизни недавно, будьте осторожны.

Рак

Даже если в данное время вы будете чем-то недовольны, не горячитесь. Этим Вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Принимая важные решения, не слишком доверяйте своей интуиции, подходите взвешенно ко всем вопросам. Не требуйте слишком многого от окружающих, лучше повысьте требования к себе.

Лев

Сегодня Вас ждут успехи как в профессиональных делах, так и в личной жизни. Возможны неожиданные финансовые поступления или подарки. На работе все будет получаться само собой, поэтому можно сосредоточиться на домашних делах, обустройстве своего быта или просто отдохнуть в приятной компании.

Дева

Благоприятный день для проведения переговоров, сбора информации, обсуждения своих планов с начальством. Беритесь за дела, где нужно принимать ответственные решения. Звезды рекомендуют дать выход своей энергии и эмоциям. Если будете держать все внутри, сорветесь на окружающих.

Весы

Сегодня Вы будете слишком энергичны. Обуздайте эмоции и действуйте по заранее намеченному плану. Иначе будет велика вероятность рабочих конфликтов с начальством или подчиненными. Не критикуйте проступки и оплошности близких людей – Ваша критика вызовет лишь раздражение. Лучше предложите свою помощь.

Скорпион

Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творчества. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью и снискать одобрение окружающих. Старайтесь строже контролировать свое питание и самочувствие, не перенапрягайтесь.

Стрелец

Постарайтесь не брать повышенных обязательств. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений. Можно запланировать генеральную уборку в квартире – сегодня вы справитесь с задачей наведения порядка гораздо быстрее и эффективнее.

Козерог

Больше времени уделите работе, которую нужно выполнить сейчас и без отлагательств. Придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить мир в отношениях со старшими родственниками. Будьте осторожными в своих высказываниях: именно сейчас Ваши слова могут стать причиной затяжного конфликта.

Водолей

Не требуйте от себя слишком многого и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся профессиональные и бытовые вопросы. Занимайтесь тем, что дается Вам без особого труда. День подходит для принятия водных процедур в оздоровительных целях.

Рыбы

Звезды советуют в этот день вести себя размеренно. Отложите старые дела на потом и не планируйте ничего нового. Напряженный жизненный ритм быстро Вас утомит. Вечер подходит для участия в коллективных мероприятиях, особенно если речь идет о дружеских вечеринках и посещении концертов.

Гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье