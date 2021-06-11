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Гороскоп на 13 июня


Овен

Гороскоп на сегодня предупреждает Овнов о конфликтной ситуации в личной или семейной жизни. Это неудачное время для принятия важных решений, обращения в органы власти, посещения развлекательных центров и покупок.  

Телец

Сегодня у Тельцов на первом месте семейные интересы и благоустройство жилья. Вечером неустойчивая ситуация в отношениях с любимыми и детьми, творческой командой. Больше объективности!

Близнецы

Сегодня повышенное внимание со стороны противоположного пола Вам обеспечено. Не исключено, что кто-то из приятелей станет Вам более близким человеком, а отношения с «бывшими» могут перейти в разряд дружеских.

Рак

Звезды сегодня обещает Ракам успехи в семейно-бытовых делах, контактах с друзьями, построении планов и целей. Неудачное время для покупок, посещения семинаров и тренингов, получения прикладных навыков.

Лев

Удачный день в сфере семьи и личной жизни, творчества и любви. Хорошее время для улучшения условий быта, решения вопросов недвижимости и финансовых операций. Полезно помечтать.

Дева

Уделите внимание собственной персоне, работе со стилем и внешним видом. Вторая половина дня отмечается неустойчивостью, это безуспешное время для личных действий. Не торопитесь с идеями.

Весы

Хороший день для приобретения знаний и опыта, построения планов и новых знакомств. Исключите агрессию в отношениях и навязывание своих взглядов друзьям и родственникам.

Скорпион

Сегодня у Вас конфликтный день в сфере творчества и любви, личной и социальной жизни. Неразумное использование денег ведет к убыткам. Хороший день для обсуждения перспектив в кругу семьи.

Стрелец

Трудный день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. В любой деятельности рекомендуется действовать старым, проверенным способом и избегать экспериментирования, к которому Вас будут подталкивать обстоятельства. Звезды рекомендуют уединение, тишину, трудолюбие и добросовестность.

Козерог

Хороший день для физических нагрузок, активного отдыха, длительных прогулок, путешествий. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или выгодной покупкой. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение со стихией Земли восстановит Ваши силы.

Водолей

Сегодня не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет. Благоприятны отдых в кругу семьи, путешествия, игры с детьми, которые будут рады общению с Вами.

Рыбы

Звезды рекомендуют воздержание, здравомыслие, критичное отношение к действительности. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Следите за приметами. Судьба предупреждает Вас о возможных неприятностях.

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