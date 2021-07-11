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Гороскоп на 13 июля


Овен

Сегодня Вам под силу справиться с любым делом. Не сидите сложа руки и не стесняйтесь просить о помощи, если это необходимо, – Вам не откажут. Хороший день для смены сферы занятий.

Телец

Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль. Возможно, перед Вами откроются новые перспективы. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Во второй половине дня могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Не беспокойтесь – болезнь не будет продолжаться долго.

Близнецы

Вероятно, неожиданное известие заставит Вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Может возникнуть конфликт с кем-то из партнеров. Тем не менее заключенные сегодня сделки обещают оказаться доходными.

Рак

Вероятны негативные перемены в финансовых делах, конфликты с окружающими, ухудшение самочувствия. Избегайте постороннего влияния – оно может привести к эмоциональному срыву.

Лев

Не исключены финансовые потери или появление серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вечером возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев.

Дева

Благоприятный день для Дев творческих профессий. Девиз дня – великодушие, общение и душевное равновесие. Звезды рекомендуют контакты только с самыми близкими людьми, с которыми можно поделиться и радостью, и печалью.

Весы

Удачный день. Весы смогут преодолеть козни противников и врагов, улучшить свое материальное благосостояние в результате поездок или дел, связанных с расширением бизнеса либо с новыми контактами, особенно с иностранцами.

Скорпион

Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на представление о собственном характере или о партнерах. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют остерегаться воров и бесчестных людей. Будьте осторожны.

Стрелец

Не исключено, что этот день преподнесет Вам сюрпризы и подарки судьбы. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды.

Козерог

Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, мужчинам-Козерогам сделают заманчивое предложение, но не спешите давать согласие: результат может быть весьма сомнителен. Женщинам-Козерогам будет трудно победить в себе страх и сомнение.

Водолей

Творческий подъем в сочетании с благоразумием помогут Вам. Если вы решили что-то предпринять, то результаты Вашей деятельности в скором будущем могут явиться основанием вашего признания и славы. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, вы почувствуете незнакомые симптомы – не откладывайте визит к врачу.

Рыбы

Возможны недоразумения в отношениях с коллегами. Будьте готовы к более серьезным неприятностям, они всегда могут оказаться рядом. Придется пережить трудности и в отношениях с близкими людьми. Не откладывайте решение проблем на завтра. Если сегодня проявите прирожденную находчивость и проницательность, то в скором времени это может принести успех в решении спорных вопросов и заключении сделок.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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