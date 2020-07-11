Гороскоп на 13 июля

Овен

Не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих. Но в это время у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть ясности еще не будет, уже сейчас нужно готовиться к серьезному предложению.

Телец

Сейчас вы будете неспособны объективно оценивать ситуацию, как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях, поэтому повремените с принятием важных решений. Ко всему, что вам предложат или пообещают, в этот день лучше отнестись с недоверием.

Близнецы

Этот день не несет в себе никакой отрицательной энергетики. Можно планировать любые мероприятия. Приятные новости личного характера выйдут на первое место, и вам будет трудно сконцентрироваться на работе. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями.

Рак

Данный период больше располагает к завершению дел. Будет трудно сосредоточиться на работе, особенно если она однообразная. Сейчас окружающие будут нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.

Лев

Постарайтесь не начинать новые дела. Вы еще не готовы для работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда не денется. Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

Дева

Не позволяйте себе лениться. Не слишком понятные ситуации, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться. и все встанет на свои места. Полагайтесь только на себя. И не потому, что вас могут подвести, а просто вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже незначительные мелочи.

Весы

Этот день может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите в той или иной степени. Зато можете рассчитывать на понимание и поддержку любимого человека.

Скорпион

Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Идет удачное время для покупок и приятных посиделок в компании хороших знакомых.

Стрелец

Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, и вы сможете справиться со многими делами. Не исключены новые романтические знакомства. Порадовать могут близкие люди. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

Козерог

В данный момент нельзя поддаваться соблазнам. Вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделаете ошибок. Данный период располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен.

Водолей

У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

Рыбы

Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием импульса, эмоции, гнева. Попросите близких людей и коллег быть к вам снисходительнее. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками. Просто плывите по течению. Оно вынесет вас туда, куда нужно.

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