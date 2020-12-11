Гороскоп на 13 декабря





Овен

Сегодня постарайтесь быть предельно честными и откровенными с людьми, которые Вам небезразличны. Любая фальшь не останется незамеченной, и в ближайшее время правда откроется. Не планируйте дел, которые потребуют от Вас больших физических или эмоциональных затрат.

Телец

В этот день возможны мелкие недоразумения. Не придавайте им слишком большого значения. Постарайтесь наполнить этот день положительными эмоциями. Наступает удачное время для получения новых знаний, общения и встреч. Желательно больше внимания уделять родным и близким, делать покупки для дома и хозяйства.

Близнецы

В ближайшее время все Вам будет удаваться. Если у Вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят Вам немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака, вполне вероятно, ожидает новое знакомство.

Рак

Никаких эмоциональных всплесков сегодня быть не должно, если Вы сами не решите их себе устроить. Звезды советуют проявить в этот период максимальную сдержанность. Любое Ваше замечание может быть встречено близкими в штыки. Спокойствие, только спокойствие.

Лев

В этот день все будет зависеть только от ваших желаний. Однако постарайтесь избегать большого скопления народа, так как в толпе Вас могут ожидать не совсем приятные сюрпризы, начиная от открытого хамства и заканчивая опустошенными карманами.

Дева

Сейчас кто-то будет нуждаться в Вашей помощи. Даже если Вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе. Сказать «нет» Вы можете лишь на просьбу дать денег в долг, и то лишь если не слишком доверяете просителю либо не имеете финансовых возможностей.

Весы

Сейчас идет не самый удачный период в жизни. На вашем пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые будет довольно трудно. Но как бы то ни было, на данном этапе воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только Вы начнете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг себя атмосферу непонимания и неприятия.

Скорпион

Сегодня Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом всех окружающих людей. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или очень интересное знакомство, которое может оказаться очень перспективным.

Стрелец

Резких изменений в Вашей жизни в ближайшее время не предвидится. Но немало интересных идей может возникнуть у Вас именно сейчас. Проявите фантазию и находчивость с любимым человеком. Это позволит внести новые краски в отношения с ним. Постарайтесь ни в чем себе не отказывать.

Козерог

Если в этот день не удастся решить какие-то вопросы, не огорчайтесь. К сожалению, не все зависит только от Вас, иногда обстоятельства перемешивают все карты. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Водолей

День может оказаться напряженным. Постарайтесь сохранять спокойствие и не лезть на рожон. В любовных делах могут возникнуть различного рода неприятности и конфликты. Но, если не хотите разрушить существующие связи, то воздержитесь от выяснения отношений. Направьте свою энергию на какое-либо полезное дело.

Рыбы

Вполне вероятно, что сегодня у Вас все будет валиться из рук. Но постарайтесь не терять спокойствия, иначе можете стать сокрушительной силой, сметающей на своем пути все без разбора. Зато в сердечных делах могут быть приятные сюрпризы и даже серьезные перемены в лучшую сторону.

Гороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака