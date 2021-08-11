Гороскоп на 13 августа

Овен
Если сегодня вам предложат совместить еще какую-нибудь должность, не соглашайтесь – выгоды от этого не будет. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Возможен денежный кризис – внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Уделите внимание своему здоровью и здоровью близких родственников.
Телец
Благоприятный день для развития личности. Возрастут удачливость, интуиция. День способствует планированию и реализации задуманного. Укрепятся отношения в семье.
Близнецы
Отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Склонность к самопотаканию может обострить отношения с окружающими. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.
Рак
Будьте осторожны в принятии важных и окончательных решений. Деловые предложения, заманчивые обещания, перспективы легких заработков могут привести к крупным финансовым потерям. Не доверяйте партнерам, советам коллег – прислушайтесь к интуиции и здравому смыслу.
Лев
Эмоциональная напряженность может привести к серьезным конфликтам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Ни в коем случае не теряйте оптимизма. Постарайтесь не обращать внимания на препятствия. Прислушайтесь к советам доброжелателей.
Дева
День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения. Желательно проявить бережливость. Домашние хлопоты могут изменить настроение к худшему. Но не пытайтесь переложить тяжесть со своих плеч – постарайтесь решить все проблемы сами.
Весы
Планы могут претерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия – не принести никаких результатов. Вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с вашим собственным легкомысленным поведением. Будьте осторожны – эмоции сегодня трудно удержать в привычном русле.
Скорпион
День пассивный, может быть тяжелым. Контакты с начальством и коллегами затруднены. Следует укрепить собственные позиции, проявить инициативу и настойчивость. Благоприятны контакты с противоположным полом. Условия успеха в личной жизни – эмоциональная гибкость и чувство такта.
Стрелец
День неблагоприятный для поездок, путешествий, дальних прогулок. В сфере профессиональной деятельности назревают конфликт с руководством или кадровые перестановки. Вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями.
Козерог
Вероятно, сегодня обстоятельства или происки недругов заставят вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность конфликтов с окружающими или проблем со здоровьем очень велика.
Водолей
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей. Ваше здоровье, коммуникабельность, личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит справиться с любым делом и значительно продвинуться на пути к намеченной цели.
Рыбы
Этот день отмечен эмоциональной подавленностью и рассеянностью. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Только ваша предусмотрительность и обдуманные действия могут обеспечить успех в скором времени. Уделите повышенное внимание близким людям, так как на почве ревности и недосказанности намечаются некоторое отдаление и недопонимание между партнерами.
Гороскоп на август 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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