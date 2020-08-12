Гороскоп на 13 августа

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с близким человеком потребуют много времени и сил. Звезды советуют не экспериментировать — действуйте только проверенными способами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)День покаяния, нравственного очищения, получения информации. Сегодня лучше всего отрешиться от ежедневных забот и посетить храм, навестить нуждающихся в вашей помощи и поддержке людей. День неблагоприятен для рискованных предприятий.РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)Хорошее настроение сегодня будет сопутствовать тем Рыбам, кто самостоятельно осмыслил и успешно реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не стоит слепо доверять приятелям. В противном случае вероятны необратимые изменения в личной жизни.ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)Звезды не рекомендуют полагаться на советы партнеров или ожидать помощи от родственников. Вероятно, сегодня вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предостерегают от неожиданного неприятного известия. Рекомендуются физические нагрузки, активный отдых, ремонт или наведение порядка.ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)День пассивный, созерцательный. Не стройте долгосрочных планов, не давайте обещаний. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведение порядка. Контролируйте свои эмоции, следите за тем, чтобы никого не обидеть неосторожным словом. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока. Нельзя отказывать в выполнении просьб.БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)День отдыха, размышлений, созерцательности. Благоприятны физические нагрузки, занятия спортом, длительные прогулки. В любом деле сегодня не стоит полагаться на мнение партнеров или ожидать помощи от родственников. Это станет поводом для лишнего раздражения. Отношения с любимым человеком не будут идеальными, а потому вам лучше контролировать свои эмоции, следить за тем, чтобы никого не обидеть неосторожным словом.РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)День благоприятный для планирования деятельности и оценки собственного положения. Чтобы успеть выполнить все задуманное, рекомендуется правильно распределить свое время. Если не потеряете решимости и блеснете отличной деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Займитесь укреплением своего здоровья.ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)День благоприятный для планирования, подготовки к предстоящим мероприятиям, личных отношений и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансовых поступлений. Вдали от дома откроются новые перспективы — спешите воспользоваться этой возможностью.ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Сегодня не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Не давайте обещаний и не верьте обещаниям — им не суждено сбыться. Благоприятны физические нагрузки, ремонт или наведение порядка. Контролируйте свои эмоции — во второй половине дня не исключена ссора с близким человеком или проблемы, связанные с детьми.ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)Неблагоприятный день испытаний и тревог; несет нерешительность, сомнения, ложные советы. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможен неожиданный спор, который разрешится не в вашу пользу. Вам полезны прогулки на свежем воздухе.СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)Благополучный день для успехов в семейных делах. Вы убедитесь в правильности своих поступков. Однако материальные вопросы решить будет нелегко. Вам необходимо перестать фиксироваться на своем внутреннем мире и оглядеться по сторонам. Возможно, что вы найдете варианты для улучшения своего положения. Даже из, казалось бы, безвыходной ситуации вы сможете найти выход.СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)Неблагоприятный день для активных действий или дел, требующих немедленного решения. Вероятно некоторое ухудшение финансового положения, поэтому разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.