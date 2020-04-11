Гороскоп на 13 апреля

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Больше внимания уделяйте близким. Не стесняйтесь выражать любовь и уважение к людям, которые постоянно находятся рядом с вами. Скорее всего причиной всех конфликтов является ваша собственная сдержанность в проявлении чувств.День благоприятный для творческой деятельности, строительства, активного отдыха на свежем воздухе. Посвятите его самоуглублению, самообразованию. Поездки и путешествия противопоказаны. Следует ограничить свои траты, так как на скорые поступления рассчитывать не приходится — впереди вас ждет много преград и препятствий.День, неблагоприятный для путешествий, поездок и командировок. Автолюбители должны быть особенно внимательны на дорогах. Возможен сумбур в чувствах и не всегда обоснованный оптимизм, стремление к переменам. Неуравновешенность и раздраженность будут главными преградами для работы и контактов. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягать зрение. Вторую половину дня посвятите отдыху в спокойной обстановке.Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу, особенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов партнеров или покровителей, однако конечный результат будет зависеть только от вашей напористости и практичности.Резкие, необдуманные поступки могут стать причиной неприятностей, неверные суждения — привести к ложным выводам. День обольщения, низменных инстинктов, разгула нечистой силы. Не следует заниматься делами, требующими точного расчета и скрупулезности. Никому не рассказывайте о своих планах, избегайте прогулок, путешествий. День связан с травлей, охотой, преследованием, столкновением с разгневанным недругом или рассвирепевшей толпой. Проведите день, занимаясь уборкой квартиры или приведением в порядок дачного участка. Нельзя стричь волосы и ногти, предаваться чревоугодию, делать операции.Звезды покровительствуют духовным исканиям, неожиданным решениям проблем, общению. Удачный день для Близнецов, занимающихся творческой деятельностью. Вероятно достижение успеха или значительное продвижение на пути к поставленной цели. Покровительство Венеры обещает удачу и в любовных отношениях. Женщин-Близнецов ждет приятное знакомство или легкий флирт. Мужчинам-Близнецам следует себя поберечь от случайной травмы. Избегайте быстрой езды и острых предметов.День обещает быть благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет светло и радостно. В этот день полезно подумать и об отдыхе в выходные или во время отпуска. Для тех, кто еще не успел обзавестись семьей, желательно как можно больше времени уделять своему досугу вне дома.Критический день. Постарайтесь воздержаться от активной деятельности, физических нагрузок. Возможно, что гордыня или пренебрежительное отношение к собеседнику станут причиной конфликта, который разрешится не в вашу пользу. Звезды рекомендуют исключить новые знакомства или общение с посторонними людьми: сегодня ваша интуиция на крайне низком уровне. Избегайте темноты и уединения. Близкий человек поможет снизить отрицательные тенденции дня.Сегодня вам может вдруг показаться, что все потеряло смысл, но скоро тучи разойдутся и вы выясните все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Возможно, пройдет не очень много времени, и вы, вернувшись к своим прежним проблемам, увидите, что они решились сами по себе.День духовных поисков, прозрения и очищения. Благоприятны духовные искания, посещение храма. Удачный день для представителей творческих профессий. Весов ждет приятное знакомство или легкий флирт. Романтические встречи принесут обновление и энергетический заряд. Во второй половине дня вы столкнетесь с событиями, в результате которых пересмотрите отношения с друзьями.День пассивный. В первой половине дня ничто вас не должно потревожить. Но желательно не планировать поездки, путешествия. Тщательно продумайте свой бюджет, так как возможны финансовые потери. К вечеру усилится чувство тревоги. Не следует надолго уходить в себя, так как близкие нуждаются в общении с вами.Звезды покровительствуют вашим духовным исканиям, неожиданным решениям проблем, общению. Покровительство Венеры обещает удачу в любовных отношениях. Не исключены новое приятное знакомство или легкий флирт. Близкий человек окажет вам неоценимую услугу, или удачное стечение обстоятельств благоприятно скажется на продвижении дел.